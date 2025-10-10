Secciones
Jean Paul Pineda reapareció en redes sociales y compartió un fuerte mensaje: "Juzgar..."

El pasado 1 de octubre, el ex goleador fue formalizado por lesiones y amenazas, quedando con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a su pareja.

Hace 2 Hs

Luego de varios días sin mostrarse públicamente, Jean Paul Pineda reapareció en redes sociales y compartió en sus historias de Instagram un video en el que se le ve sonriendo mientras juega en un sube y baja. 

Junto a las imágenes, escribió una frase que fue interpretada como una reflexión personal: “Juzgar a quien tropieza, es olvidar que todos hemos caído alguna vez”.

La publicación se dio en medio de un nuevo episodio de controversia que involucra al exdelantero de Colo Colo. La semana pasada se filtró la realización de una conflictiva y erótica fiesta en su departamento, a la que asistió su actual pareja, Valentina Castro.

Cabe recordar que la joven había denunciado recientemente a Pineda por violencia intrafamiliar. A pesar de existir una orden de alejamiento entre ambos, la reunión terminó con una nueva disputa.

La detención de Jean Paul Pineda

El pasado 1 de octubre, el ex goleador fue formalizado por lesiones y amenazas, quedando con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a su pareja Valentina Castro, en cambio, no fue formalizada y quedó en libertad.

Este episodio se suma a otro ocurrido en marzo de 2024, cuando Pineda también fue detenido tras una denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta por su entonces pareja y madre de sus hijos, Faloon Larraguibel.

