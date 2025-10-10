El museo en la cima de Barcelona que guarda una de las mayores colecciones de arte románico del mundo

En lo alto de la montaña de Montjuïc, en Barcelona, se alza uno de los templos del arte más importantes de España: el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Su imponente edificio, el Palau Nacional, construido en 1929 con motivo de la Exposición Internacional de la ciudad, es una joya arquitectónica en sí misma. Pero lo que verdaderamente lo distingue se encuentra en su interior: una de las colecciones de arte románico más importantes del mundo, junto a un extraordinario conjunto de obras góticas, renacentistas, barrocas y modernas que recorren más de mil años de historia.
El MNAC es una parada obligada para quienes visitan Barcelona. Su cúpula monumental, inspirada en la de San Pedro del Vaticano, domina el horizonte urbano y da la bienvenida a un espacio donde la historia del arte se despliega en todo su esplendor.
Un viaje por el arte románico y medieval
La visita comienza con la colección de arte románico, considerada única por su riqueza y conservación. Las pinturas murales trasladadas desde iglesias del Pirineo catalán -como las de Sant Climent de Taüll- fueron cuidadosamente restauradas y montadas en espacios que reproducen fielmente los templos originales. Estas obras, junto a esculturas, objetos litúrgicos y frescos con más de 800 años de antigüedad, transportan al visitante al corazón del medievo europeo.
Tras recorrer esta sección, el museo invita a descubrir su colección gótica, renacentista y barroca, donde brillan nombres como Jaume Huguet, Velázquez, Goya, Tiziano y El Greco. Cada sala ofrece un recorrido por los grandes hitos del arte europeo, mostrando cómo la creatividad de cada época transformó la mirada sobre la belleza, la fe y el poder.
Del modernismo a las vanguardias
En la planta superior, el MNAC se adentra en el arte moderno y contemporáneo, con obras de Gaudí, Ramón Casas, Rusiñol, Miró y Julio Romero de Torres, entre otros grandes nombres. Las secciones dedicadas al modernismo, novecentismo y al arte de la Guerra Civil trazan una narrativa visual de la evolución cultural de Cataluña y España durante los siglos XIX y XX.
Además de sus colecciones permanentes, el museo acoge exposiciones temporales, un fondo fotográfico y numismático de gran valor, y espacios emblemáticos como la Sala Oval, con más de 2.000 metros cuadrados, o el elegante Restaurante Absis, instalado en el antiguo Salón del Trono. Desde las terrazas-mirador, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica única de Barcelona, con la fuente mágica de Montjuïc iluminando el atardecer.
Horarios, entradas y cómo llegar
El MNAC abre de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas en invierno y hasta las 20:00 en verano. Los domingos y festivos permanece abierto hasta las 15:00. La entrada general cuesta 12 euros e incluye acceso a las colecciones, exposiciones y terrazas. Además, el museo ofrece entrada gratuita los sábados a partir de las 15:00, el primer domingo de cada mes y durante jornadas de puertas abiertas, con reserva previa en línea.
Llegar al MNAC es sencillo: se puede acceder en metro (L1 y L3, parada Espanya), autobús (55, 150, 13, entre otros) o mediante el funicular de Montjuïc. También es posible hacerlo a pie, gracias a las escaleras mecánicas que ascienden por la avenida Maria Cristina.
Desde su posición privilegiada en la montaña, el Museu Nacional d'Art de Catalunya no solo ofrece una experiencia artística incomparable, sino también una de las vistas más espectaculares de Barcelona, donde el arte y la ciudad se funden en un mismo horizonte.