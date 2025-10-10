El museo en la cima de Barcelona que guarda una de las mayores colecciones de arte románico del mundo

En lo alto de la montaña de Montjuïc, en Barcelona, se alza uno de los templos del arte más importantes de España: el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Su imponente edificio, el Palau Nacional, construido en 1929 con motivo de la Exposición Internacional de la ciudad, es una joya arquitectónica en sí misma. Pero lo que verdaderamente lo distingue se encuentra en su interior: una de las colecciones de arte románico más importantes del mundo, junto a un extraordinario conjunto de obras góticas, renacentistas, barrocas y modernas que recorren más de mil años de historia.