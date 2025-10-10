La misteriosa flor que crece en el desierto de Atama sorprende a la ciencia

“La secuenciación del ADN, el genoma de cada una de estas especies, sin duda nos ayudará a recopilar mucha más información para estudios de conservación y a utilizar características transferibles a otras especies agronómicas. De esta manera, podremos mirar hacia el futuro con más conocimiento sobre lo que tenemos y lo que podemos hacer para garantizar la sostenibilidad a largo plazo", explicó el director del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés Bello, Ariel Orellana.