La misteriosa flor que crece en el desierto de Atama sorprende a la ciencia

En el desierto de Atacama, uno de los entornos más hostiles y secos del mundo, una flor de color fucsia conocida como “pata de guanaco” se ha convertido en objeto de intenso estudio. Esta resistente planta, cuyo nombre científico es Cistanthe longiscapa, solo florece en el espectacular fenómeno del desierto floreciente tras las raras lluvias.
Ahora, investigadores de la Universidad Andrés Bello están utilizando la secuenciación genética para descifrar cómo esta especie soporta la escasez de agua y las oscilaciones extremas de temperatura. Los resultados de esta investigación en Atacama podrían proporcionar pistas genéticas vitales para ayudar a que los cultivos desarrollen mayor tolerancia a las condiciones de sequía agravadas por el cambio climático.
Genoma de la "pata de guanaco": la clave contra la sequía extrema que amenaza la agricultura en Chile
Bajo estrés por sequía, luz solar intensa o salinidad, la pata de guanaco activa un método de ahorro de agua conocido como fotosíntesis CAM. Cuando las condiciones mejoran, recurre a la fotosíntesis C3, más común.
Chile enfrenta crecientes desafíos hídricos y el Instituto de Recursos Mundiales lo clasifica entre los países con mayor estrés hídrico del mundo. Estudios advierten sobre condiciones de sequía extrema para 2050 en el fértil valle central de Chile, clave para las exportaciones agrícolas, como el vino, la fruta y la ganadería.
“La secuenciación del ADN, el genoma de cada una de estas especies, sin duda nos ayudará a recopilar mucha más información para estudios de conservación y a utilizar características transferibles a otras especies agronómicas. De esta manera, podremos mirar hacia el futuro con más conocimiento sobre lo que tenemos y lo que podemos hacer para garantizar la sostenibilidad a largo plazo", explicó el director del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés Bello, Ariel Orellana.