Secciones
Mundo

Raquel Castillo explotó contra algunos de sus compañeros de “Fiebre de Baile”

En diálogo con el matinal de CHV, la polémica participante cuestionó algunas de las actitudes de los concursantes y los tildó de “víboras”.

Raquel Castillo explotó contra algunos de sus compañeros de “Fiebre de Baile”
Hace 2 Hs

Raquel Castillo se ha transformado en todo un fenómeno televisivo tras su intensa participación en Fiebre de Baile. Uno de los momentos más comentados fue su reciente enfrentamiento con Michelle Carvalho, quien la acusó de emitir comentarios xenófobos.

“Fue bien penoso el comentario, bien xenofóbico, porque yo soy más chilena que los porotos. Vivo aquí hace 14 años y exijo respeto”, expresó la modelo brasileña.

Cambios en el rating: Mundos Opuestos se recuperó y Fiebre de Baile sufrió una fuerta caída

Cambios en el rating: Mundos Opuestos se recuperó y Fiebre de Baile sufrió una fuerta caída

Raquel no tardó en responder, fiel a su estilo frontal: “No tiene nada que ver que una persona viva 14 o 15 años, acá las más chilenas que los porotos burros somos nosotras, las que hemos nacido acá. Se nace con clase, no se hace”, replicó.

Raquel Castillo explotó contra sus compañeros

En conversación con el matinal Contigo en la mañana, Castillo volvió a dar de qué hablar con sus declaraciones sobre otras participantes del programa. “Víboras por fuera, tenemos cucarachas por otros lados, pero también tenemos moscas muertas”, lanzó sin filtros.

“Fiebre de Baile”: ¿quién fue el primer eliminado del reality de Chilevisión?

“Fiebre de Baile”: ¿quién fue el primer eliminado del reality de Chilevisión?

Incluso, tuvo palabras poco amables para María José Quiroz: “Tenemos comediantes que vienen a hacerse las cartuchas, pero, en fin, no voy a entrar en detalles”.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carla Jara reveló cómo enfrentó la separación de Francisco Kaminski y el impacto en su hijo

Carla Jara reveló cómo enfrentó la separación de Francisco Kaminski y el impacto en su hijo

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!
6

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Más Noticias
La avenida del Centenario que nunca se terminó

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Un informe reveló la causa del accidente donde murió el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera

Un informe reveló la causa del accidente donde murió el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

Comentarios