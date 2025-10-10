Raquel Castillo explotó contra algunos de sus compañeros de “Fiebre de Baile”

Raquel Castillo se ha transformado en todo un fenómeno televisivo tras su intensa participación en Fiebre de Baile. Uno de los momentos más comentados fue su reciente enfrentamiento con Michelle Carvalho, quien la acusó de emitir comentarios xenófobos.
“Fue bien penoso el comentario, bien xenofóbico, porque yo soy más chilena que los porotos. Vivo aquí hace 14 años y exijo respeto”, expresó la modelo brasileña.
Raquel no tardó en responder, fiel a su estilo frontal: “No tiene nada que ver que una persona viva 14 o 15 años, acá las más chilenas que los porotos burros somos nosotras, las que hemos nacido acá. Se nace con clase, no se hace”, replicó.
Raquel Castillo explotó contra sus compañeros
En conversación con el matinal Contigo en la mañana, Castillo volvió a dar de qué hablar con sus declaraciones sobre otras participantes del programa. “Víboras por fuera, tenemos cucarachas por otros lados, pero también tenemos moscas muertas”, lanzó sin filtros.
Incluso, tuvo palabras poco amables para María José Quiroz: “Tenemos comediantes que vienen a hacerse las cartuchas, pero, en fin, no voy a entrar en detalles”.