Un español en Suiza revela cuánto gana como camarero y despierta la envidia de muchos

La pregunta sobre cuánto puede ganar un español en Suiza con un trabajo no cualificado tiene, por fin, una respuesta clara. Roger Anglada, un joven menorquín que vive en el país alpino, ha compartido en TikTok su experiencia trabajando como camarero, y las cifras han dejado boquiabiertos a miles de usuarios.
En su vídeo viral, publicado en la cuenta @roger_anglada, el joven detalla su salario, sus horas de trabajo y las propinas que recibe cada semana. El resultado: más de 1.300 euros limpios en apenas siete días.
“Puedes ganar en una semana 1.300 euros limpios”, asegura el tiktoker, mostrando su recibo de pago como prueba.
Cuánto gana un camarero en Suiza
Roger explica que en Suiza no existe un salario mínimo oficial, pero los sueldos están regulados por acuerdos sectoriales que garantizan ingresos mucho más altos que en otros países europeos.
En su caso, trabaja en la zona francófona de Suiza, donde el salario por hora en hostelería oscila entre 20 y 24 francos suizos (entre 21 y 26 euros).
“Mi contrato actual es de 23 francos suizos la hora, y hago unas 45 horas semanales”, detalla.
Con esas condiciones, su sueldo base semanal ronda los 1.035 francos suizos (unos 1.080 euros). Pero ahí no termina la cuenta.
Propinas: el secreto del salario suizo
Además del salario fijo, Roger explica que las propinas son una parte esencial del ingreso. En un solo día puede recibir entre 50 y 90 francos suizos, dependiendo del turno, el tipo de clientela o el restaurante.
Gracias a ese complemento, su salario final supera fácilmente los 1.300 francos netos semanales, es decir, unos 1.350 euros.
Una cifra difícil de igualar en España, donde un camarero suele ganar entre 6 y 8 euros la hora, y en la mayoría de los casos no recibe propinas fijas.
“Con lo que gano en Suiza en una semana, en España necesitaría casi un mes”, comenta el joven en su vídeo.
Vivir en Suiza: ventajas y desafíos
Anglada reconoce que, aunque los sueldos son muy altos, el coste de vida en Suiza también es elevado. Los alquileres, la comida y los servicios básicos pueden triplicar los precios españoles.
“La cesta de la compra aquí es mucho más cara. Pero aun así, se puede ahorrar, y eso es lo que marca la diferencia”, explica.
El tiktoker asegura que su experiencia muestra que no hace falta irse tan lejos como Australia o Canadá para encontrar buenos sueldos.
“Como veis, no hace falta iros a Australia para llegar a ganar un sueldo como este”, concluye en su vídeo.
Jóvenes españoles en busca de oportunidades
El testimonio de Roger refleja una tendencia cada vez más común: jóvenes españoles que emigran a países con mejor salario medio, especialmente en sectores como la hostelería o el cuidado personal.
Con empleos considerados “básicos”, logran una independencia económica difícil de alcanzar en España, incluso con formación universitaria.
Su historia, contada de forma directa y transparente en TikTok, ha reavivado el debate sobre la diferencia salarial entre España y Suiza, y sobre cómo la emigración sigue siendo, para muchos jóvenes, la única vía para progresar económicamente.