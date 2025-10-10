Secciones
Mundo

¡Confirmado! Tras casi una década de ausencia, la banda Korn regresa a Chile en 2026

El show formará parte de una gira sudamericana que incluirá paradas en Argentina, Colombia y Brasil.

¡Confirmado! Tras casi una década de ausencia, la banda Korn regresa a Chile en 2026
Hace 16 Min

La productora Lotus confirmó que la banda estadounidense Korn regresará a Chile en 2026, a nueve años de su última presentación en el país.

Chayanne regresa a Chile e hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidoras: ¿de qué se trata?

Chayanne regresa a Chile e hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidoras: ¿de qué se trata?

El anuncio se realizó a través de un clip publicado en redes sociales, donde la productora preguntó a los fanáticos si estaban listos (“Are you ready?”), en alusión a la icónica frase con la que el vocalista Jonathan Davis abre el clásico tema “Blind”.

Según los detalles preliminares, el show formará parte de una gira sudamericana que incluirá paradas en Argentina, Colombia y Brasil.

¡Es oficial! Mac DeMarco regresa a Chile: cuándo y dónde conseguir las entradas

¡Es oficial! Mac DeMarco regresa a Chile: cuándo y dónde conseguir las entradas

Esta será la primera presentación de Korn en Chile desde 2017, aunque por el momento no se ha confirmado la fecha exacta ni el recinto donde se llevará a cabo el concierto.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
6

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Más Noticias
Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

Comentarios