¡Confirmado! Tras casi una década de ausencia, la banda Korn regresa a Chile en 2026

La productora Lotus confirmó que la banda estadounidense Korn regresará a Chile en 2026, a nueve años de su última presentación en el país.
El anuncio se realizó a través de un clip publicado en redes sociales, donde la productora preguntó a los fanáticos si estaban listos (“Are you ready?”), en alusión a la icónica frase con la que el vocalista Jonathan Davis abre el clásico tema “Blind”.
Según los detalles preliminares, el show formará parte de una gira sudamericana que incluirá paradas en Argentina, Colombia y Brasil.
Esta será la primera presentación de Korn en Chile desde 2017, aunque por el momento no se ha confirmado la fecha exacta ni el recinto donde se llevará a cabo el concierto.