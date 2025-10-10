Luna Ki vuelve al Benidorm Fest sin autotune: “Fue muy doloroso, pero ahora es mi momento”

Luna Ki está de vuelta en el Benidorm Fest, y esta vez lo hace sin autotune. La cantante catalana, que en 2022 se retiró del concurso de RTVE a pocos días de su actuación por la imposibilidad de usar esa herramienta vocal -prohibida por el reglamento de Eurovisión-, ha decidido regresar con una propuesta completamente diferente. “Mi canción para el Benidorm Fest es increíble tal cual está, y no necesita autotune”, afirma con entusiasmo.
En su primera participación, Luna Ki había defendido públicamente que el autotune formaba parte esencial de su identidad artística y del panorama musical contemporáneo. Incluso llegó a denunciar que su salida del certamen fue una forma de “censura” hacia la música urbana. Sin embargo, tras un proceso de evolución personal y creativa, la cantante ha encontrado un nuevo equilibrio entre su esencia y un sonido más orgánico.
“Este regreso es un sueño y un cierre de ciclo que tenía que pasar”, reflexiona. “Muchas veces la vida se teje de maneras que no entendemos, pero que con el tiempo cobran sentido. Lo que en el pasado parecía no tenerlo, hoy lo tiene y aún más lo tendrá en el futuro”.
Luna Ki reconoce que su retirada de la primera edición fue “muy dolorosa”: “Las cosas no salieron ni como RTVE quería ni como yo quería. No me había imaginado volviendo aquí, pero he hecho mi camino por mi propio bien, por mi salud y por mi carrera”. Aun así, aclara que no vuelve para demostrar que puede cantar sin autotune. “Si hubiese querido demostrar algo, lo habría hecho entonces. Esto va más allá de demostrar”, subraya.
Su regreso se gestó casi de forma natural. Según contó, el propio director del Benidorm Fest, César Vallejo, la contactó personalmente para animarla a presentarse: “Sin buscarlo, me ha llegado esta oportunidad, y es de esas que hay que coger porque no sabes cuándo volverán. Además, me apetecía y veía que era el momento”.
Hoy, la relación de Luna Ki con RTVE es completamente diferente. “Estoy en mi mejor momento con ellos. No solo me han tenido en cuenta durante este tiempo para actuaciones, sino que además tengo una buena relación personal con el entorno del Benidorm Fest. Con César hemos hablado del presente, del futuro y de la confianza mutua”, explica.
Más segura y madura que nunca, la artista se siente lista para esta nueva etapa. “La primera vez que vine me sentía muy pequeña, como si tuviera que demostrar más que los demás. Ahora vengo tranquila, segura de mi propuesta y del sitio que vengo a ocupar. Creo que ese sitio siempre ha estado guardado para mí aquí”.
Con este regreso, Luna Ki no solo cierra una herida del pasado, sino que abre una nueva página en su carrera musical: la de una artista que, sin renunciar a su esencia, ha aprendido a reinventarse.