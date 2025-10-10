Luna Ki vuelve al Benidorm Fest sin autotune: “Fue muy doloroso, pero ahora es mi momento”

Luna Ki está de vuelta en el Benidorm Fest, y esta vez lo hace sin autotune. La cantante catalana, que en 2022 se retiró del concurso de RTVE a pocos días de su actuación por la imposibilidad de usar esa herramienta vocal -prohibida por el reglamento de Eurovisión-, ha decidido regresar con una propuesta completamente diferente. “Mi canción para el Benidorm Fest es increíble tal cual está, y no necesita autotune”, afirma con entusiasmo.