El glamping que no puedes perderte en Córdoba: lujo, naturaleza y descanso en pleno pinar andaluz

Entre los frondosos pinares de la sierra de Córdoba se esconde un rincón que redefine por completo la idea de acampar. Un lugar donde el descanso, la comodidad y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Se trata de Kampaoh Córdoba, ubicado dentro del Camping Los Villares, un destino que combina el espíritu aventurero de la acampada tradicional con el confort de un alojamiento de primera categoría.