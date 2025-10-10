El glamping que no puedes perderte en Córdoba: lujo, naturaleza y descanso en pleno pinar andaluz

Entre los frondosos pinares de la sierra de Córdoba se esconde un rincón que redefine por completo la idea de acampar. Un lugar donde el descanso, la comodidad y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Se trata de Kampaoh Córdoba, ubicado dentro del Camping Los Villares, un destino que combina el espíritu aventurero de la acampada tradicional con el confort de un alojamiento de primera categoría.
Situado en pleno corazón de la provincia andaluza, este glamping se ha convertido en una de las experiencias más recomendadas para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y todas las comodidades de un hotel. Su entorno natural, el cuidado diseño de sus instalaciones y su ambiente relajado hacen de este enclave un refugio ideal para desconectar del ritmo urbano.
Alojamiento con encanto en medio del bosque
En Kampaoh Córdoba, cada detalle está pensado para ofrecer una estancia cómoda y única. Las tiendas están completamente equipadas y se distribuyen en diferentes modalidades: desde las acogedoras Bell y Bell XL hasta las amplias Bali o Emperador, con capacidad para varias personas. Todas cuentan con camas vestidas con sábanas, edredones y almohadas, así como electricidad, iluminación interior y exterior y toallas de baño para cada huésped.
En el exterior, cada tienda dispone de un merendero privado, perfecto para disfrutar del aire libre entre los pinos del Parque Periurbano Los Villares. El resultado es una experiencia de glamping en plena naturaleza, sin renunciar al confort.
Confort, sostenibilidad y aire puro
El complejo está diseñado para que cada visitante viva una experiencia cómoda, sostenible y en conexión con el entorno. Dispone de zonas parceladas para tiendas, caravanas y autocaravanas, con puntos de luz y amplias áreas sombreadas. Además, cuenta con un restaurante especializado en cocina cordobesa, parrilladas y carnes de monte, donde se puede disfrutar de los sabores más auténticos de la región.
Para los amantes del deporte y la aventura, el camping incluye un punto BTT con lavadero, estación de recarga eléctrica para bicicletas y rutas señalizadas, ideales para recorrer los espectaculares paisajes de la sierra cordobesa. Por ello, Kampaoh Córdoba se consolida como un destino perfecto tanto para escapadas románticas en pareja como para planes en familia o con amigos.
Glamping con estilo: dormir bajo las estrellas
Entre sus alojamientos más singulares destacan la tienda Anza, equipada con una bañera exterior, y las Tiny Play y Tiny Love, que fusionan el diseño de las pequeñas casas de madera con la esencia del glamping. Dormir bajo el cielo estrellado de Córdoba, respirando el aire puro de la montaña, es una de las experiencias más valoradas por sus visitantes.
Con su filosofía de confort, sostenibilidad y conexión con la naturaleza, Kampaoh Córdoba se ha convertido en uno de los alojamientos más originales de Andalucía. Una parada imprescindible para quienes desean descubrir una nueva forma de acampar sin renunciar al lujo y al bienestar.