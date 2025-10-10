Una joven española revela cuánto gana como niñera en Suiza

Cada vez más jóvenes españoles deciden emigrar a países europeos en busca de mejores oportunidades laborales. Es el caso de Sara, una joven que vive en Zúrich (Suiza) y que ha sorprendido en TikTok al contar cuánto gana trabajando como niñera.
En uno de sus vídeos más virales, Sara explica que su empleo le permite cobrar más de 30 euros por hora, incluso cuando los niños duermen o mientras ella “está sentada en el sofá”.
“Mientras estoy grabando este TikTok, estoy cobrando más de 30 euros la hora”, asegura la joven en el vídeo que acumula miles de visualizaciones.
Cuidar niños en Suiza: un trabajo bien pagado y con flexibilidad
Sara cuenta que en sus primeros meses en Suiza trabajó con varias familias de forma esporádica, pero con el tiempo consiguió un puesto más estable que le da ingresos regulares. Además, ha encontrado la manera de compaginar este empleo con otro trabajo, lo que le permite sumar un sueldo extra sin grandes esfuerzos físicos.
“Ahora cuido a los niños por la noche, y eso me da un dinero extra sin mucho trabajo”, comenta.
El caso de esta joven ha despertado el interés de muchos usuarios que siguen su cuenta @sarainzurich, donde muestra cómo es la vida en Suiza, el alto coste de vida y las diferencias con España.
Sueldo y coste de vida en Suiza
Aunque Suiza es uno de los países con el nivel de vida más alto de Europa, también es uno de los lugares donde los salarios son más elevados. Los sueldos de niñeras o cuidadores pueden superar fácilmente los 25 o 30 euros por hora, dependiendo de la experiencia, el idioma y la ciudad.
En comparación, en España una niñera gana entre 8 y 12 euros por hora, lo que significa que una jornada en Suiza puede equivaler a tres veces el salario de una jornada similar en España.
Sin embargo, como destaca la joven, los gastos básicos (alquiler, transporte y comida) también son mucho más caros.
Jóvenes españoles que emigran por un futuro mejor
El testimonio de Sara no es un caso aislado. Cada año, miles de españoles emigran a países como Suiza, Alemania o Noruega para buscar mejores condiciones laborales y sueldos más altos.
“Aquí gano más, pero también gasto más. Aun así, tengo una calidad de vida que en España no podría permitirme”, concluye la joven en su vídeo.
Su historia refleja una tendencia creciente entre los jóvenes que buscan empleos sencillos, bien remunerados y compatibles con su estilo de vida, especialmente en sectores como el cuidado infantil o los servicios domésticos.