El Mercado Medieval de Santa María de Cayón: una escapada familiar para viajar al pasado en pleno corazón de Cantabria

También merece una visita el Palacio de Ceballos, la Ermita de San Miguel de Carceña y el conjunto urbano de Esles, donde se conserva un cementerio altomedieval rodeado de caseríos típicos. Su entorno natural, con paisajes verdes y rurales, y su cercanía al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y a Santander (a menos de media hora en coche), hacen de este mercado una excusa perfecta para una escapada de fin de semana.