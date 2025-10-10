Secciones
El Mercado Medieval de Santa María de Cayón: una escapada familiar para viajar al pasado en pleno corazón de Cantabria

Una cita ideal para disfrutar del otoño en familia y descubrir los encantos de los Valles Pasiegos.

Hace 1 Hs

Este otoño, Santa María de Cayón se prepara para retroceder varios siglos en el tiempo. El Mercado Medieval, uno de los eventos más esperados en los Valles Pasiegos, regresa al Ferial de Sarón los días 25 y 26 de octubre, convirtiendo el corazón de Cantabria en una auténtica villa medieval llena de color, música, aromas y diversión para toda la familia.

Durante dos días, las calles del municipio se llenarán de puestos de artesanía, talleres demostrativos, juegos infantiles, cuentacuentos y espectáculos que recrearán la época de juglares y caballeros. Todo en un ambiente festivo pensado para disfrutar con los más pequeños, con entrada gratuita y una programación repleta de actividades.

Un mercado para todas las edades

El Mercado Medieval de Santa María de Cayón ofrecerá una agenda variada que combina ocio, cultura y tradición. Los visitantes podrán recorrer los puestos de artesanía y gastronomía, participar en talleres de antiguos oficios y disfrutar de actividades infantiles como pintacaras, cuentacuentos e hinchables gigantes.

Además, habrá actuaciones musicales, un gran espectáculo de fuego el sábado por la noche y, como broche final, el tradicional reparto de alubias con chorizo, pan y postre el domingo, a un precio simbólico de 4 euros.

Programación destacada

Sábado 25 de octubre

12:00 h: Apertura del mercado

12:00 a 14:00 h: Juegos para los peques

13:30 h: Cuentacuentos

17:30 h: Taller infantil (1 € por niño)

18:30 h: Pintacaras medieval (1 € por niño)

18:00 a 20:00 h: Juegos infantiles

19:00 h: Actuación de Miguel Cadavieco

20:30 h: Espectáculo de fuego

Domingo 26 de octubre

12:00 h: Apertura del mercado

12:00 a 14:00 h: Juegos para los peques

13:30 h: Cuentacuentos

14:30 h: Reparto de alubias con chorizo, pan y postre (4 €)

16:30 h: Hinchable gigante y juegos infantiles (1 € por niño)

20:00 h: Cierre del mercado

Historia y naturaleza en los Valles Pasiegos

Además de su ambiente festivo, Santa María de Cayón es un destino con gran valor histórico y patrimonial. Entre sus joyas arquitectónicas destacan la iglesia de San Andrés en Argomilla, declarada Bien de Interés Cultural, y la iglesia de Santa María de Cayón, de finales del siglo XII.

También merece una visita el Palacio de Ceballos, la Ermita de San Miguel de Carceña y el conjunto urbano de Esles, donde se conserva un cementerio altomedieval rodeado de caseríos típicos. Su entorno natural, con paisajes verdes y rurales, y su cercanía al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y a Santander (a menos de media hora en coche), hacen de este mercado una excusa perfecta para una escapada de fin de semana.

Cómo llegar al Ferial de Sarón

Desde Santander, el trayecto en coche dura unos 25 minutos. Solo hay que tomar la S-20, continuar por la S-30/N-611 hasta la salida 9 hacia la CA-143 en dirección Sarón/Cabárceno, y luego enlazar con la CA-142. También se puede llegar en autobús con la línea de ALSA, cuyo recorrido dura unos 45 minutos hasta la Estación de Autobuses de Sarón, a pocos minutos a pie del recinto ferial.

Una cita otoñal imprescindible

Cada año, el Mercado Medieval de Santa María de Cayón reúne a vecinos y visitantes en torno a la historia, la música y las tradiciones populares, consolidándose como una de las citas familiares más esperadas del otoño cántabro. Entre artesanía, gastronomía y espectáculos, esta feria invita a viajar al pasado sin salir de Cantabria y a redescubrir la magia de los pueblos de los Valles Pasiegos.

