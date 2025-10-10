“Me he dado cuenta de que no tengo buena nómina”: el camionero Alex Tensso desata polémica en España con su vídeo viral

El creador de contenido Alex Tensso, conocido por compartir en redes sociales sus reflexiones sobre el trabajo y la vida como camionero, ha vuelto a generar debate en España con un vídeo publicado en TikTok. En él, asegura que gana 2.500 euros al mes de media, pero confiesa que “pensaba que era una buena nómina y me he dado cuenta de que no lo es”.