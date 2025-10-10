“Me he dado cuenta de que no tengo buena nómina”: el camionero Alex Tensso desata polémica en España con su vídeo viral

El creador de contenido Alex Tensso, conocido por compartir en redes sociales sus reflexiones sobre el trabajo y la vida como camionero, ha vuelto a generar debate en España con un vídeo publicado en TikTok. En él, asegura que gana 2.500 euros al mes de media, pero confiesa que “pensaba que era una buena nómina y me he dado cuenta de que no lo es”.
“¿A qué clase pertenezco?”
Con más de 390.000 seguidores, Tensso lanza una pregunta que ha despertado miles de comentarios:
“¿A qué clase social pertenezco ganando 2.500 euros al mes? ¿Clase media? ¿Baja? ¿Alta?”
Él mismo responde que descarta la clase alta automáticamente y considera que está en la clase baja aspirando a media, aunque duda incluso de que “la clase media siga existiendo”.
Según datos de la OCDE, en España se considera clase media a quienes tienen ingresos anuales de entre 13.737 y 36.632 euros, por lo que su salario mensual lo colocaría dentro del rango. Sin embargo, el camionero insiste en que la percepción del bienestar económico no siempre coincide con las estadísticas.
“Dormí dos horas y sigo trabajando”
En su vídeo, Alex Tensso describe el ritmo agotador que mantiene para poder afrontar sus gastos. “Dormí dos horas y me fui a trabajar por la noche. Luego he vuelto, he dormido tres horas y aquí sigo, trabajando”, confiesa.
El camionero explica que está reformando su baño por su cuenta porque no puede o no quiere pagar los 1.500 euros que le costaría contratar a profesionales:
“¿Cómo voy a pagar eso por algo que puedo hacer yo? Esa cantidad tardo unos 15 o 20 días en ganarla.”
Sus seguidores responden: “Yo cobro 2.000 euros y no puedo ni comer tres veces”
Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios apoyaron su reflexión sobre el costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, mientras otros cuestionaron su queja considerando que 2.500 euros es un buen salario.
“Entre 3.500 y 4.000 euros me considero clase media baja, la vida está muy cara”, comentó un usuario.
Otro respondió: “Mi padre trabaja en un invernadero por 1.000 euros, ¿qué clase es?”.
También hubo seguidores que ironizaron: “En mi casa cobramos 1.000 euros y vivimos casi bien. Si él gana 2.500, es clase alta comparado con nosotros”.
¿Cuánto hay que ganar para “vivir bien” en España?
La pregunta que deja abierta Alex Tensso conecta con un debate social cada vez más extendido: ¿cuánto hay que cobrar realmente para vivir bien en España?
El aumento de los precios, los alquileres y los servicios básicos ha hecho que muchos trabajadores, incluso con sueldos superiores a la media, no se sientan parte de la clase media.
Tensso resume esa sensación en una frase que se ha hecho viral:
“Me he dado cuenta de que la gente que tiene una buena nómina no hace lo que yo hago.”