En España, podés recibír una ayuda de hasta 2.640 euros para comprar en Carrefour: cómo acceder al beneficio

El Ayuntamiento de Móstoles ha puesto en marcha una nueva ayuda económica para familias con bajos ingresos. Se trata de la Tarjeta Familia, una prestación dirigida a personas en situación de vulnerabilidad con menores a cargo, que podrá utilizarse para comprar productos de primera necesidad en supermercados Carrefour.
¿En qué consiste la Tarjeta Familia de Móstoles?
La Tarjeta Familia tiene como objetivo garantizar el acceso a bienes básicos como alimentos y productos de higiene. La ayuda se entrega en forma de tarjeta prepago que solo puede utilizarse en los establecimientos Carrefour adheridos al programa.
Las cuantías varían según el número de miembros de la unidad familiar y se distribuyen de la siguiente forma:
130 euros mensuales para dos personas.
160 euros mensuales para tres personas.
190 euros mensuales para cuatro personas.
220 euros mensuales para cinco personas o más.
Esto supone un importe anual de entre 1.560 y 2.640 euros, dependiendo del tamaño de la familia y siempre que haya al menos un menor de edad.
Quién puede solicitar la ayuda
Podrán acceder a la Tarjeta Familia de Móstoles las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
Todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en un municipio de la Comunidad de Madrid.
El solicitante debe ser mayor de 18 años, salvo en el caso de menores emancipados.
Debe formar parte de una unidad familiar con al menos un menor a cargo.
Los ingresos del hogar deben ser inferiores al 48% de la renta media nacional por unidad de consumo.
Cómo solicitar la Tarjeta Familia
Para pedir la ayuda, los interesados deberán presentar la documentación por registro y dirigirla a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles. Los documentos requeridos son:
Solicitud general del Ayuntamiento de Móstoles, cumplimentada y firmada.
Consentimiento informado, firmado por los adultos y por los menores de más de 14 años.
DNI, NIE o pasaporte del titular y de los demás miembros de la unidad familiar.
Documentación que acredite el parentesco entre los miembros.
Dónde obtener más información
Las familias que necesiten más detalles sobre la ayuda pueden:
Pedir cita presencial en los centros de Servicios Sociales de Móstoles (avenida Vía Láctea, 33 o calle Juan XXIII, 6).
Llamar al 91 648 94 53.
O enviar un correo electrónico a sersoc@mostoles.es
Una ayuda que se suma a otras iniciativas
Con esta medida, Móstoles se une a otras administraciones locales que ya ofrecen ayudas económicas a familias vulnerables, como el Ayuntamiento de Barcelona (hasta 750 euros), la Xunta de Galicia (hasta 500 euros) o el Principado de Asturias (hasta 2.200 euros).
La Tarjeta Familia de Móstoles refuerza así el compromiso del municipio madrileño con la protección social y el acceso a productos básicos para quienes más lo necesitan.