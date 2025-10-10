Secciones
Mundo

En España, podés recibír una ayuda de hasta 2.640 euros para comprar en Carrefour: cómo acceder al beneficio

Las cuantías varían según el número de miembros de la unidad familiar.

Hace 1 Hs

El Ayuntamiento de Móstoles ha puesto en marcha una nueva ayuda económica para familias con bajos ingresos. Se trata de la Tarjeta Familia, una prestación dirigida a personas en situación de vulnerabilidad con menores a cargo, que podrá utilizarse para comprar productos de primera necesidad en supermercados Carrefour.

¿En qué consiste la Tarjeta Familia de Móstoles?

La Tarjeta Familia tiene como objetivo garantizar el acceso a bienes básicos como alimentos y productos de higiene. La ayuda se entrega en forma de tarjeta prepago que solo puede utilizarse en los establecimientos Carrefour adheridos al programa.

Las cuantías varían según el número de miembros de la unidad familiar y se distribuyen de la siguiente forma:

130 euros mensuales para dos personas.

160 euros mensuales para tres personas.

190 euros mensuales para cuatro personas.

220 euros mensuales para cinco personas o más.

Esto supone un importe anual de entre 1.560 y 2.640 euros, dependiendo del tamaño de la familia y siempre que haya al menos un menor de edad.

Quién puede solicitar la ayuda

Podrán acceder a la Tarjeta Familia de Móstoles las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en un municipio de la Comunidad de Madrid.

El solicitante debe ser mayor de 18 años, salvo en el caso de menores emancipados.

Debe formar parte de una unidad familiar con al menos un menor a cargo.

Los ingresos del hogar deben ser inferiores al 48% de la renta media nacional por unidad de consumo.

Cómo solicitar la Tarjeta Familia

Para pedir la ayuda, los interesados deberán presentar la documentación por registro y dirigirla a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles. Los documentos requeridos son:

Solicitud general del Ayuntamiento de Móstoles, cumplimentada y firmada.

Consentimiento informado, firmado por los adultos y por los menores de más de 14 años.

DNI, NIE o pasaporte del titular y de los demás miembros de la unidad familiar.

Documentación que acredite el parentesco entre los miembros.

Dónde obtener más información

Las familias que necesiten más detalles sobre la ayuda pueden:

Pedir cita presencial en los centros de Servicios Sociales de Móstoles (avenida Vía Láctea, 33 o calle Juan XXIII, 6).

Llamar al 91 648 94 53.

O enviar un correo electrónico a sersoc@mostoles.es

Una ayuda que se suma a otras iniciativas

Con esta medida, Móstoles se une a otras administraciones locales que ya ofrecen ayudas económicas a familias vulnerables, como el Ayuntamiento de Barcelona (hasta 750 euros), la Xunta de Galicia (hasta 500 euros) o el Principado de Asturias (hasta 2.200 euros).

La Tarjeta Familia de Móstoles refuerza así el compromiso del municipio madrileño con la protección social y el acceso a productos básicos para quienes más lo necesitan.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

Amaia anuncia su gira “Arenas” para 2026: fechas, ciudades y cómo conseguir entradas

Amaia anuncia su gira “Arenas” para 2026: fechas, ciudades y cómo conseguir entradas

“Un alumno de la ESO es como uno de Primaria”: el profesor que abandona la enseñanza tras 30 años y denuncia el fracaso educativo en España

“Un alumno de la ESO es como uno de Primaria”: el profesor que abandona la enseñanza tras 30 años y denuncia el fracaso educativo en España

Subasta tecnológica en Madrid: móviles, tablets y portátiles desde 25 euros por tiempo limitado

Subasta tecnológica en Madrid: móviles, tablets y portátiles desde 25 euros por tiempo limitado

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
5

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
6

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Más Noticias
Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

Comentarios