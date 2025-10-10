El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

El calendario marca octubre, pero buena parte de España sigue sumida en un calor más propio de finales de agosto. Lo que muchos españoles perciben como un “veranillo eterno” no es una simple anomalía: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que el verano se está alargando hasta 20 días más de lo habitual, una tendencia directamente vinculada al cambio climático.
Según los últimos registros de la Aemet, el verano de 2025 no solo ha sido el más cálido desde que hay datos, sino también el más largo. Entre 1979 y 2025, el número de días con temperaturas veraniegas ha aumentado de manera constante, alcanzando este año una media de 83 días, frente a los 79 de 2022 y los 78 de 2023. Además, el calor se instala antes: el 29 de mayo ya se registraban valores típicos del verano, cuando hace apenas dos décadas la estación no comenzaba de forma estable hasta mediados de junio.
Casi dos grados más que en los años 80
El análisis histórico revela un calentamiento sostenido. En los años ochenta, la temperatura media del verano se situaba 1,31 °C por encima de la media histórica. En la década de 2000 subió a 1,66 °C, y en la siguiente a 1,74 °C. En los últimos cinco años, el incremento ha alcanzado los 2,18 °C, un salto que evidencia el impacto del calentamiento global sobre el clima peninsular.
El alargamiento del verano no afecta por igual a todas las regiones. El noreste peninsular y el área pirenaica son las zonas donde más se ha prolongado la estación cálida. En la estación de La Molina (Girona), por ejemplo, los días de verano han pasado de 49 (en el periodo 1979-2000) a 69 en los últimos 25 años. En el aeropuerto de Zaragoza, las jornadas veraniegas han aumentado de 52 a 64, con una temperatura media que ha subido de 23,8 °C a 25,4 °C.
Un verano que se cuela en la primavera y el otoño
El nuevo análisis de la Aemet demuestra que las condiciones veraniegas se extienden hacia la primavera y el otoño, transformando la estructura tradicional de las estaciones. En Campdevànol (Girona), el verano comienza 20 días antes que hace 45 años, con un incremento térmico de un grado. En Huesca, el inicio de la estación se ha adelantado del 1 de julio al 21 de junio; y en Madrid, del 30 de junio al 23 del mismo mes. En ambas ciudades, los veranos duran entre 11 y 12 días más que hace cuatro décadas, con medias que ya superan los 25 °C.
Regiones que resisten
No toda España vive esta transformación al mismo ritmo. El sur peninsular, acostumbrado a veranos extensos y calurosos, y gran parte de la cornisa cantábrica y Galicia mantienen cifras más estables. En estos territorios, el efecto del cambio climático es menos evidente gracias a su climatología habitual: el sur parte de valores ya muy altos, mientras que el norte atlántico conserva su equilibrio térmico gracias a la influencia del mar.
Aun así, los expertos advierten que el patrón general es inequívoco: el verano se alarga, las temperaturas suben y los límites entre estaciones se desdibujan. El calor ya no termina cuando lo dice el calendario. En España, parece que el verano ha decidido quedarse un poco más.