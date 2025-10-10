El verano se alarga en España: la Aemet confirma que el calor dura hasta 20 días más por el cambio climático

Según los últimos registros de la Aemet, el verano de 2025 no solo ha sido el más cálido desde que hay datos, sino también el más largo. Entre 1979 y 2025, el número de días con temperaturas veraniegas ha aumentado de manera constante, alcanzando este año una media de 83 días, frente a los 79 de 2022 y los 78 de 2023. Además, el calor se instala antes: el 29 de mayo ya se registraban valores típicos del verano, cuando hace apenas dos décadas la estación no comenzaba de forma estable hasta mediados de junio.