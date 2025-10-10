Una profesora española que trabaja en Noruega revela cuánto se gana como docente en ese país

La posibilidad de trabajar como profesor en el extranjero despierta cada vez más interés entre los docentes españoles. En los últimos años, Noruega se ha convertido en uno de los destinos más atractivos, gracias a sus buenas condiciones laborales, su sistema educativo consolidado y su alto nivel de vida.
En este contexto, Noah Taboada, una profesora española que trabaja en Noruega, se volvió viral en TikTok (@noahtaboada) tras compartir cuánto se cobra como docente en el país escandinavo y cómo es realmente la calidad de vida allí.
¿Cuánto gana un profesor en Noruega?
“Soy profesora en Noruega y hoy os quiero contar un poco sobre cuánto se gana aquí”, explica Noah en su video, que acumula miles de visualizaciones. Según su experiencia, el salario de un docente puede comenzar en torno a las 500.000 coronas noruegas anuales (unos 43.000 euros brutos) y alcanzar las 800.000 coronas (unos 68.000 euros brutos al año), dependiendo de diversos factores.
La docente aclara que el nivel salarial depende principalmente de la experiencia y la formación académica.
“Cuantos más años trabajes, más sube el salario. Y además, si tienes un máster o un doctorado, también cobras más”, señala Taboada.
El coste de vida y los impuestos, claves para entender el salario
Noah advierte que, aunque los sueldos sean elevados en comparación con otros países europeos, es fundamental considerar los impuestos y el coste de vida, que varían según la región y las circunstancias personales.
“Si hablamos de gastos puede cambiar mucho dependiendo del estilo de vida o si tienes familia. En las ciudades grandes todo es más caro”, comenta.
Noruega es conocida por su alto nivel de vida, pero también por su elevada presión fiscal. Sin embargo, el sistema social compensa estos costes con servicios públicos de calidad y un fuerte equilibrio entre trabajo y bienestar.
“En Noruega casi cualquier persona puede tener buena calidad de vida”
Más allá del salario, Taboada resalta que el bienestar en Noruega no depende solo del dinero, sino del equilibrio entre ingresos, servicios y calidad de vida.
“Siempre digo que lo más importante no es un número en la nómina, sino cómo se vive aquí”, asegura.
En su experiencia, el sistema noruego está diseñado para que casi cualquier persona, independientemente de su trabajo o sueldo, disfrute de un nivel de vida digno.