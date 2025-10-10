Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

Entre los meandros del río Ebro y rodeado de viñedos infinitos, se esconde Briñas, uno de los pueblos más encantadores y pintorescos de La Rioja. A solo unos minutos de Haro, conocida como “la puerta de La Rioja”, este pequeño municipio combina historia, tradición y naturaleza en un entorno que enamora a primera vista.
Su casco histórico, de calles empedradas y casas de piedra adornadas con escudos heráldicos, conserva intacta la esencia de la Rioja Alta. Desde el Puente de Briñas, los visitantes pueden disfrutar de una de las panorámicas más bellas de la comarca: la silueta del pueblo recortada sobre el curso del Ebro, con la Sierra del Toloño como telón de fondo.
Cada rincón respira historia y autenticidad. El sonido de las campanas de la Iglesia de la Asunción, del siglo XVII, se mezcla con los aromas del vino que aún se elabora en las bodegas subterráneas. Estas cuevas, excavadas bajo las casonas solariegas de los siglos XVII y XVIII, son testimonio vivo de una tradición vitivinícola que ha definido la identidad del pueblo durante siglos.
Una historia ligada al vino y al río
Briñas aparece mencionada por primera vez en el siglo XI en documentos del Cartulario de Leyre y de San Millán. En 1047, el rey Sancho Fortúnez donó la villa al monasterio de Leyre, y más tarde pasó a depender de Haro hasta su independencia definitiva en 1632. Su ubicación estratégica a orillas del Ebro le otorgó un papel clave en el desarrollo agrícola y comercial de la región.
El legado de aquellos siglos aún se percibe en su arquitectura y en sus costumbres. La piedra arenisca de sus edificaciones y los escudos nobiliarios que las coronan hablan de un pasado próspero, mientras que las “chimeneas” que sobresalen del suelo recuerdan el ingenio de las bodegas antiguas, donde los gases de la fermentación escapaban por estos curiosos respiraderos.
Qué ver en Briñas
Pasear por Briñas es un viaje al pasado. Su casco antiguo es un auténtico museo al aire libre, ideal para recorrer sin prisa. En la parte alta se erige la Iglesia Parroquial de la Asunción, que domina el horizonte con su imponente torre. Muy cerca, el Mirador del Rollo ofrece unas vistas espectaculares del valle del Ebro y los viñedos que lo rodean, especialmente hermosos durante el otoño, cuando los tonos dorados y rojizos tiñen el paisaje.
A orillas del río, el pequeño embarcadero invita a relajarse o practicar piragüismo, una de las actividades preferidas por quienes visitan la zona. También destacan el Crucero del siglo XVI, el Humilladero del XVII y los restos de la Ermita de San Marcelo, puntos de interés que completan una visita llena de historia y encanto rural.
Qué ver en los alrededores
Quienes decidan prolongar su estancia encontrarán en los alrededores de Briñas un sinfín de opciones. A apenas 3 kilómetros se encuentra Haro, capital del vino de Rioja, donde es posible visitar el famoso Barrio de la Estación y sus bodegas centenarias. También merece una escapada la cercana Laguardia, en la Rioja Alavesa, un pueblo medieval amurallado con un patrimonio histórico impresionante.
Los amantes de la naturaleza pueden aventurarse en la Sierra del Toloño, un paraíso para el senderismo y la fotografía, con rutas que regalan vistas inigualables del valle del Ebro. Y si el viaje continúa hacia el interior riojano, localidades como Santo Domingo de la Calzada o Nájera completan una ruta perfecta para descubrir el alma de La Rioja.
Briñas es, en definitiva, uno de esos pueblos que mantienen intacta la magia del pasado. Pequeño en tamaño, pero inmenso en encanto, historia y vino, este rincón riojano se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de quienes lo visitan.