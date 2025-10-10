Descubre el encantador pueblo de La Rioja que conquista con su historia, vino y vistas al río Ebro

Qué ver en Briñas

Pasear por Briñas es un viaje al pasado. Su casco antiguo es un auténtico museo al aire libre, ideal para recorrer sin prisa. En la parte alta se erige la Iglesia Parroquial de la Asunción, que domina el horizonte con su imponente torre. Muy cerca, el Mirador del Rollo ofrece unas vistas espectaculares del valle del Ebro y los viñedos que lo rodean, especialmente hermosos durante el otoño, cuando los tonos dorados y rojizos tiñen el paisaje.