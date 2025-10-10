Dana Alice en España: la Aemet activa la alerta roja en Alicante y Murcia y pide “extremar las precauciones”

La DANA Alice vive este viernes y sábado sus momentos más intensos en España, dejando lluvias muy fuertes y persistentes en buena parte del litoral mediterráneo. La AEMET ha activado la alerta roja en las provincias de Alicante y Murcia, donde se esperan acumulados de hasta 60 mm en una hora o 180 mm en 12 horas, con riesgo de inundaciones y crecidas súbitas.