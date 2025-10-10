Dana Alice en España: la Aemet activa la alerta roja en Alicante y Murcia y pide “extremar las precauciones”

La DANA Alice vive este viernes y sábado sus momentos más intensos en España, dejando lluvias muy fuertes y persistentes en buena parte del litoral mediterráneo. La AEMET ha activado la alerta roja en las provincias de Alicante y Murcia, donde se esperan acumulados de hasta 60 mm en una hora o 180 mm en 12 horas, con riesgo de inundaciones y crecidas súbitas.
Murcia y Alicante, en alerta roja: “Eviten desplazamientos innecesarios”
La Agencia Estatal de Meteorología ha recomendado “extremar las precauciones” ante las lluvias torrenciales previstas durante todo el fin de semana. El temporal se mantendrá al menos hasta el lunes 13 de octubre, según el último informe.
En Murcia, las autoridades han gestionado 189 incidencias en menos de 24 horas, la mayoría por obstáculos en las vías e inundaciones. Algunos vecinos de Cartagena han sido evacuados por riesgo de crecida de ramblas, y se han cerrado parques y suspendido clases en la capital regional.
En Alicante, los registros de AVAMET superan los 100 litros por metro cuadrado en localidades del sur como Castellonet de la Conquesta, Vall de Gallinera, Beniflà, Miramar y Sagra.
Problemas en carreteras y transporte público
Las carreteras RM-F18, RM-F56, RM-F60, RM-310 y RM-F13 presentan incidencias por balsas de agua y desprendimientos. En Valencia, las líneas de Cercanías C1, C2, C3 y C6 sufren retrasos a causa del temporal.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores evitar circular por zonas afectadas y mantenerse informados de las actualizaciones meteorológicas y de tráfico.
Desalojos en Cartagena y cierre de parques en Murcia
En Cartagena, los trabajadores del astillero de Navantia fueron desalojados ante la crecida de la rambla de Benipila. También se evacuaron vecinos del camping Villas Caravaning y la urbanización Bahía Bella. El pabellón Cabezo Beaza ha sido habilitado para acoger a las personas desplazadas.
El Ayuntamiento de Murcia ha cerrado varios parques y jardines por prevención, y la Policía Local ha recordado no cruzar ríos ni zonas inundadas, “ni a pie ni con el coche”.
Otras provincias en alerta por la DANA Alice
Además de Murcia y Alicante, otras nueve provincias están bajo aviso:
Valencia (nivel naranja)
Castellón, Tarragona, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla (nivel amarillo)
En las Islas Baleares, Ibiza y Formentera han sido incluidas en alerta amarilla desde las 18:00 horas de este viernes, con previsión de 20 mm de lluvia en una hora.
Refugios de animales piden ayuda
Ante la emergencia meteorológica, varios refugios de animales en Murcia y Alicante han solicitado colaboración para evitar que los animales vivan nuevamente una situación de abandono o riesgo durante la DANA Alice.
El temporal durará hasta el lunes 13 de octubre
Según la AEMET, el episodio de lluvias “muy fuertes y persistentes” se prolongará hasta inicios de la próxima semana, especialmente en el Mediterráneo peninsular y Baleares.
Se recomienda no salir si no es necesario, mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar conducir o transitar por zonas inundadas.