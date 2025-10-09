Fuerte acusación contra Myriam Hernández: el ex mánager de la cantante denuncia millonaria deuda

Una grave acusación involucra a la reconocida cantante Myriam Hernández, luego de que su exmánager y productor, Claudio Riquelme, denunciara una deuda impaga relacionada con un concierto realizado en Calbuco, Región de Los Lagos.
El evento, efectuado en febrero de este año, fue organizado por Riquelme, quien tuvo un rol clave en el inicio de la carrera internacional de la intérprete.
Según información publicada por La Hora, el productor sostuvo que “hizo este negocio con el hijo de la cantante, Jorge Saint-Jean Hernández”, pero que nunca recibió la comisión acordada, estimada en $5 millones.
El hijo de la artista no habría respondido a los correos electrónicos donde se detallaban los términos del acuerdo, y hasta el momento la situación no ha sido resuelta.
Incluso, Riquelme afirmó que modificó la fecha del show para evitar que coincidiera con la presentación de Myriam Hernández en el Festival de Viña del Mar 2025, donde la artista recibió la Gaviota de Platino.
Ante la falta de respuestas, el productor decidió contactar directamente a la cantante por WhatsApp, aunque tampoco obtuvo contestación.
Polémica denuncia contra Myriam Hernández sacude al espectáculo chileno
En uno de los mensajes enviados, con fecha 18 de agosto, Riquelme escribió: “Me da un poco de lata tener que escribirte, para ponerte al tanto de una situación que ocurrió durante el verano, por una actuación tuya para el municipio de Calbuco”.
“Dicha actuación fue gestionada por mí, primero con Jorge (mánager), y luego con tu hijo. Acomodamos la fecha de acuerdo a tu conveniencia, y no perjudicara tu presentación en Viña. Por cierto, estuviste soberbia, espectacular”, agregaba el escrito.
Finalmente, el productor detalla en su mensaje: “Se acordó con tu hijo una comisión del 10%. Además, ofrecí ayudar con parte de la logística. Luego de conectar a tu gente con la Municipalidad, nunca más se comunicaron conmigo, ni tu hijo, ni tu productor”.
Riquelme concluye señalando que, pese al paso del tiempo, aún espera que el hijo de Myriam Hernández “responda como corresponde”.