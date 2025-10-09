Rosalía acompaña a Patti Smith en una noche legendaria en el Teatro Real: 50 años de “Horses” y pura energía rock

Cada tema resonó con la intensidad intacta de quien sigue creyendo que el rock es una forma de resistencia. La descarga continuó con clásicos como Free Money, Birdland y Kimberly, esta última convertida en una emotiva elegía dedicada a los niños víctimas de la guerra. Smith aprovechó el concierto para lanzar varios mensajes solidarios, con especial atención a la situación en Gaza: “No hay nada más preciado que la sonrisa de un niño”, expresó la cantante, recordando además que Peaceable Kingdom nació tras la muerte de la activista Rachel Corrie, “porque la pérdida de tierra y de hogares no es algo nuevo”.