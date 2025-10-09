Rosalía acompaña a Patti Smith en una noche legendaria en el Teatro Real: 50 años de “Horses” y pura energía rock

El Teatro Real de Madrid vivió este miércoles una de esas noches que se graban en la historia de la música. Patti Smith, la legendaria poeta y cantante estadounidense, celebró el 50 aniversario de su disco Horses con un concierto apoteósico que transformó el solemne escenario madrileño en un templo eléctrico de versos, guitarras y resistencia. Entre los asistentes, según informó Javier Herrero en su crónica para Efe, se encontraba Rosalía, de paso por la capital española antes del lanzamiento de su nuevo disco.
Smith, de 78 años, apareció en escena con su característica melena blanca suelta y el mismo gesto indómito que la ha convertido en símbolo del rock y la rebeldía. Acompañada por dos miembros de su banda original —Lenny Kaye a la guitarra y Jay Dee Daugherty a la batería—, además de Tony Shanahan y su hijo Jackson Smith, la artista interpretó durante más de una hora el álbum Horses al completo, desde la apertura blasfema de Gloria: In Excelsis Deo hasta el cierre de Elegie.
Cada tema resonó con la intensidad intacta de quien sigue creyendo que el rock es una forma de resistencia. La descarga continuó con clásicos como Free Money, Birdland y Kimberly, esta última convertida en una emotiva elegía dedicada a los niños víctimas de la guerra. Smith aprovechó el concierto para lanzar varios mensajes solidarios, con especial atención a la situación en Gaza: “No hay nada más preciado que la sonrisa de un niño”, expresó la cantante, recordando además que Peaceable Kingdom nació tras la muerte de la activista Rachel Corrie, “porque la pérdida de tierra y de hogares no es algo nuevo”.
Tras una breve pausa, Smith regresó al escenario con algunos de los temas más emblemáticos de su carrera: Dancing Barefoot, Ghost Dance y una intensa versión de Because the Night, dedicada a su esposo y compañero de vida, Fred “Sonic” Smith. El cierre llegó con People Have the Power, el himno que desde hace décadas resume su fe en la energía colectiva, y que anoche sonó con renovada urgencia ante un público profundamente conmovido.
La velada tuvo un broche especial tras el concierto: Patti Smith se encontró con Rosalía en los camerinos del Teatro Real. La artista estadounidense compartió en Instagram una imagen del momento y escribió: “Un momento de felicidad después de nuestro concierto Horses 50 aniversario con la española Rosalía. Tiene una presencia brillante y es cálida, fuerte y solidaria. Gracias, Rosalía. Gracias, Madrid. Ole, ole.”
El encuentro entre ambas artistas simbolizó un puente generacional y creativo, un diálogo entre la rebeldía poética de Smith y la fuerza contemporánea de Rosalía. Medio siglo después de Horses, la cantante neoyorquina volvió a demostrar que la palabra, cuando se electrifica con verdad, sigue teniendo el poder de despertar a los vivos. En el patio de butacas, Rosalía aplaudía junto al resto del público, testigo de una noche irrepetible donde la música volvió a ser resistencia, comunión y esperanza.