“Fiebre de Baile”: ¿quién fue el primer eliminado del reality de Chilevisión?

“Fiebre de Baile” vivió una noche llena de emociones con su primera eliminación. Los participantes Raquel Castillo, Daniela Castro, Kike Acuña e Ignacia Cifuentes llegaron al estelar con el desafío de mantenerse en competencia, mientras los mejores de la semana se enfrentaban por la inmunidad.
“Rachel Castle” abrió los fuegos interpretando “Falsas esperanzas” de Christina Aguilera, con un marcado estilo latino. Posteriormente, Ignacia Cifuentes sorprendió al público encarnando a Shakira con el clásico “Hips Don’t Lie”.
Un duelo a todo o nada
Kike Acuña, en tanto, volvió a apostar por el tango con “El día que me quieras”, del icónico Carlos Gardel. Finalmente, Daniela Castro cerró la ronda al ritmo de “Gimme More” de Britney Spears.
Tras las presentaciones, el público tuvo la palabra. Por voto popular, Raquel Castillo fue la más votada, asegurando su permanencia en el programa.
El resultado final dejó a Kike Acuña y Cifuentes en la cuerda floja. Sin embargo, fue la esgrimista quien se convirtió en la primera eliminada del ciclo, al obtener solo 20 puntos, despidiéndose así de la competencia.