“Puedes facturar hasta 13.000 euros al mes”: La Wash revela cómo invertir en España en lavanderías autoservicio

Hace apenas una década, las lavanderías autoservicio eran un concepto importado de Estados Unidos que despertaba más curiosidad que interés. Hoy, en cambio, se han consolidado como una de las inversiones más estables del sector retail, especialmente en entornos urbanos.
El creador de contenido Adrián G. Martín visitó una de las lavanderías La Wash en Madrid, cadena líder en España con más de 350 centros, para conocer de primera mano cuánto cuesta abrir una lavandería, qué rentabilidad ofrece y qué tipo de dedicación exige.
Invertir en una lavandería: entre 45.000 y 80.000 euros
Según Daniel, director de expansión de La Wash, montar una lavandería autoservicio requiere una inversión de entre 45.000 y 80.000 euros, dependiendo del tamaño del local y del número de máquinas.
“Partimos de una inversión mínima de 45.000 euros, pero hay que sumar los costes de obra, que suelen representar un 25 o 30% adicional”, explica.
“Con cinco o seis máquinas se puede abrir un centro totalmente operativo”.
La clave, asegura, está en el equilibrio entre el tamaño del local, la ubicación y la optimización de los costes iniciales.
“No es un negocio pasivo, pero sí desatendido”
Aunque muchos lo ven como una fuente de ingresos automática, Daniel matiza:
“No es un negocio pasivo. Es desatendido, pero requiere gestión”.
No es necesario estar físicamente en el establecimiento, pero sí controlar aspectos como el mantenimiento, la limpieza y el suministro de productos.
La Wash ha desarrollado un sistema automatizado integral: los locales se abren y cierran en remoto, las incidencias se gestionan online y los pagos se realizan a través de una máquina central que acepta efectivo o tarjeta y emite facturas electrónicas.
Cuánto puede ganar una lavandería autoservicio
El atractivo del modelo está en su rentabilidad.
De media, una lavandería autoservicio factura unos 5.000 euros al mes, aunque los locales mejor ubicados pueden alcanzar entre 12.000 y 13.000 euros mensuales.
Cada máquina genera entre 800 y 1.000 euros al mes, y la inversión suele recuperarse en tres años.
“Con un margen de rentabilidad del 50%, un local medio que factura 60.000 euros anuales puede generar unos 90.000 euros en tres años, suficientes para recuperar la inversión inicial”, explica Daniel.
Gastos fijos y variables: costes controlados y márgenes altos
Los gastos fijos incluyen el alquiler (alrededor de 1.000 euros al mes), el seguro, el servicio de atención telefónica y el mantenimiento.
Los costes variables —agua, luz, gas y detergentes— suponen aproximadamente el 25% de la facturación, lo que deja márgenes operativos muy atractivos frente a otros negocios minoristas.
La ubicación, clave para el éxito
“La ubicación es la clave del éxito”, insiste Daniel.
La Wash utiliza herramientas de geomarketing para seleccionar las zonas con mayor tránsito y visibilidad.
Un local en una calle principal o cerca de zonas residenciales con viviendas pequeñas suele garantizar una demanda estable.
El perfil del cliente también ha cambiado. “Los pisos son más pequeños, la gente tiene menos tiempo y busca comodidad. Aquí haces la colada en una hora por unos 10 euros de media”, comenta el directivo.
Un modelo de franquicia sin canon ni royalties
A diferencia de otras franquicias, La Wash no cobra canon de entrada ni royalties. Su modelo se basa en la venta de productos de limpieza (jabón y suavizante) a los franquiciados.
“Nuestro beneficio depende de que la lavandería funcione bien. Cuanto más factura el franquiciado, más productos nos compra. Es un modelo en el que todos ganamos”, resume Daniel.
El gasto en detergentes representa entre un 7% y un 8% de la facturación mensual, es decir, entre 100 y 200 euros, un coste fácilmente absorbible gracias al alto margen de beneficio.
La digitalización, motor del crecimiento del sector
El mercado de las lavanderías autoservicio sigue creciendo, especialmente en grandes ciudades, impulsado por la digitalización y los nuevos hábitos urbanos.
El futuro pasa por gestión remota, análisis de ventas en tiempo real y sistemas de fidelización para optimizar cada local.
Entre los errores más frecuentes, Daniel menciona una mala elección de ubicación o la falta de digitalización.
“Muchos no saben cuánto venden ni quiénes son sus clientes. Por eso apostamos por la tecnología para monitorizar el negocio y mejorar la rentabilidad”, advierte.
Un negocio sencillo, rentable y con futuro
“Este es un negocio sencillo, pero con sus peculiaridades”, concluye Daniel.
“Si eliges bien la ubicación y cuentas con una marca que te respalde, la rentabilidad llega sola”.