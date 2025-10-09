Secciones
Mundo

“Puedes facturar hasta 13.000 euros al mes”: La Wash revela cómo invertir en España en lavanderías autoservicio

El director de expansión de La Wash detalla cómo funcionan las lavanderías autoservicio, un modelo de negocio desatendido que combina alta rentabilidad, digitalización y bajo mantenimiento.

Daniel, sobre el negocio de las lavanderías: “Facturas más de 13.000 euros al mes y puedes recuperar la inversión en tres años y alcanzar una rentabilidad del 50%” |YouTube (Adrián G. Martín) Daniel, sobre el negocio de las lavanderías: “Facturas más de 13.000 euros al mes y puedes recuperar la inversión en tres años y alcanzar una rentabilidad del 50%” |YouTube (Adrián G. Martín)
Hace 1 Hs

Hace apenas una década, las lavanderías autoservicio eran un concepto importado de Estados Unidos que despertaba más curiosidad que interés. Hoy, en cambio, se han consolidado como una de las inversiones más estables del sector retail, especialmente en entornos urbanos.

El creador de contenido Adrián G. Martín visitó una de las lavanderías La Wash en Madrid, cadena líder en España con más de 350 centros, para conocer de primera mano cuánto cuesta abrir una lavandería, qué rentabilidad ofrece y qué tipo de dedicación exige.

Invertir en una lavandería: entre 45.000 y 80.000 euros

Según Daniel, director de expansión de La Wash, montar una lavandería autoservicio requiere una inversión de entre 45.000 y 80.000 euros, dependiendo del tamaño del local y del número de máquinas.

“Partimos de una inversión mínima de 45.000 euros, pero hay que sumar los costes de obra, que suelen representar un 25 o 30% adicional”, explica.

“Con cinco o seis máquinas se puede abrir un centro totalmente operativo”.

La clave, asegura, está en el equilibrio entre el tamaño del local, la ubicación y la optimización de los costes iniciales.

“No es un negocio pasivo, pero sí desatendido”

Aunque muchos lo ven como una fuente de ingresos automática, Daniel matiza:

“No es un negocio pasivo. Es desatendido, pero requiere gestión”.

No es necesario estar físicamente en el establecimiento, pero sí controlar aspectos como el mantenimiento, la limpieza y el suministro de productos.

La Wash ha desarrollado un sistema automatizado integral: los locales se abren y cierran en remoto, las incidencias se gestionan online y los pagos se realizan a través de una máquina central que acepta efectivo o tarjeta y emite facturas electrónicas.

Cuánto puede ganar una lavandería autoservicio

El atractivo del modelo está en su rentabilidad.

De media, una lavandería autoservicio factura unos 5.000 euros al mes, aunque los locales mejor ubicados pueden alcanzar entre 12.000 y 13.000 euros mensuales.

Cada máquina genera entre 800 y 1.000 euros al mes, y la inversión suele recuperarse en tres años.

“Con un margen de rentabilidad del 50%, un local medio que factura 60.000 euros anuales puede generar unos 90.000 euros en tres años, suficientes para recuperar la inversión inicial”, explica Daniel.

Gastos fijos y variables: costes controlados y márgenes altos

Los gastos fijos incluyen el alquiler (alrededor de 1.000 euros al mes), el seguro, el servicio de atención telefónica y el mantenimiento.

Los costes variables —agua, luz, gas y detergentes— suponen aproximadamente el 25% de la facturación, lo que deja márgenes operativos muy atractivos frente a otros negocios minoristas.

La ubicación, clave para el éxito

“La ubicación es la clave del éxito”, insiste Daniel.

La Wash utiliza herramientas de geomarketing para seleccionar las zonas con mayor tránsito y visibilidad.

Un local en una calle principal o cerca de zonas residenciales con viviendas pequeñas suele garantizar una demanda estable.

El perfil del cliente también ha cambiado. “Los pisos son más pequeños, la gente tiene menos tiempo y busca comodidad. Aquí haces la colada en una hora por unos 10 euros de media”, comenta el directivo.

Un modelo de franquicia sin canon ni royalties

A diferencia de otras franquicias, La Wash no cobra canon de entrada ni royalties. Su modelo se basa en la venta de productos de limpieza (jabón y suavizante) a los franquiciados.

“Nuestro beneficio depende de que la lavandería funcione bien. Cuanto más factura el franquiciado, más productos nos compra. Es un modelo en el que todos ganamos”, resume Daniel.

El gasto en detergentes representa entre un 7% y un 8% de la facturación mensual, es decir, entre 100 y 200 euros, un coste fácilmente absorbible gracias al alto margen de beneficio.

La digitalización, motor del crecimiento del sector

El mercado de las lavanderías autoservicio sigue creciendo, especialmente en grandes ciudades, impulsado por la digitalización y los nuevos hábitos urbanos.

El futuro pasa por gestión remota, análisis de ventas en tiempo real y sistemas de fidelización para optimizar cada local.

Entre los errores más frecuentes, Daniel menciona una mala elección de ubicación o la falta de digitalización.

“Muchos no saben cuánto venden ni quiénes son sus clientes. Por eso apostamos por la tecnología para monitorizar el negocio y mejorar la rentabilidad”, advierte.

Un negocio sencillo, rentable y con futuro

“Este es un negocio sencillo, pero con sus peculiaridades”, concluye Daniel.

“Si eliges bien la ubicación y cuentas con una marca que te respalde, la rentabilidad llega sola”.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El país más rico de Europa busca españoles: ofrece casa gratis y salarios de hasta 8.000 euros

El país más rico de Europa busca españoles: ofrece casa gratis y salarios de hasta 8.000 euros

Mercadona revoluciona la colada: el suavizante que promete decir adiós a la plancha por menos de 2 euros

Mercadona revoluciona la colada: el suavizante que promete decir adiós a la plancha por menos de 2 euros

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

Este es uno de los pueblos más bonitos de España y merece una visita

Este es uno de los pueblos más bonitos de España y merece una visita

Marina Romero reaparece tras su operación con una sorpresa familiar

Marina Romero reaparece tras su operación con una sorpresa familiar

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Israel y Hamas acordaron un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

Israel y Hamas acordaron un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios