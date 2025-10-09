La recta final de la semana anuncia un dramático cambio de tiempo en Chile: el sofocante calor que superó los 30° será reemplazado por temperaturas propias del otoño, las zonas castigadas por las abundantes lluvias encontrarán consuelo en el tiempo estable y seco, y finalmente, allí donde la sequía había predominado, las gotas volverán a caer.
Un elemento fijo serán las nubes costeras sobre el norte durante el fin de semana, con una ligera probabilidad de que lleguen hasta Copiapó al amanecer del sábado (11). Pese a este giro, el viernes y sábado mantendrán picos de calor sobre 28° en el interior de las regiones de Coquimbo, Atacama, Antofagasta y Tarapacá. No obstante, las áreas costeras del norte grande y chico se mantendrán más frescas, con máximas que irán de 16° a 20°.
Un ciclón extratropical agitará el clima en Chile: qué regiones sentirán su impacto
El desarrollo de una depresión ciclónica en la parte sur del anticiclón sobre el Pacífico dará vida a un ciclón extratropical —o centro de baja presión— que comenzará a dejar precipitaciones sobre el sur de Chile este viernes 10. Sectores de Los Ríos y Los Lagos serán los primeros afectados con las lluvias de este sistema.
En la tarde del viernes se unirá la Región de La Araucanía a los sectores que recibirán precipitaciones, mientras que la vaguada de altura comenzará a dejar nubes y chubascos en la cordillera de Chile central.
Durante la madrugada del sábado, la baja presión entrará de lleno a las regiones del Biobío, Ñuble, Maule y de O'Higgins, aunque las precipitaciones comenzarán a caer ya al comienzo de la noche del viernes.
La probabilidad de precipitaciones sobre la Región Metropolitana y de Valparaíso se mantiene baja. La excepción la tendrá la zona cordillerana de la Región Metropolitana, que al igual que el tramo sur de la zona central, espera chubascos de nieve. Los acumulados que dejaría esta baja presión rondarán los 5 a 20 mm, siendo las regiones del Maule y Ñuble las que más acumularían precipitaciones.