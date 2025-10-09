Un ciclón extratropical agitará el clima en Chile: qué regiones sentirán su impacto

Un elemento fijo serán las nubes costeras sobre el norte durante el fin de semana, con una ligera probabilidad de que lleguen hasta Copiapó al amanecer del sábado (11). Pese a este giro, el viernes y sábado mantendrán picos de calor sobre 28° en el interior de las regiones de Coquimbo, Atacama, Antofagasta y Tarapacá. No obstante, las áreas costeras del norte grande y chico se mantendrán más frescas, con máximas que irán de 16° a 20°.