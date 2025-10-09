"Alergia al orden público": Carolina Tohá reapareció y lanzó una fuerte crítica a la izquierda de Chile

Durante una charla en Paris, Francia, la ex funcionaria reflexionó sobre los desafíos de los gobiernos progresistas en torno al control de la delincuencia y la protección ciudadana. “La razón por la cual los progresistas tenemos que preocuparnos de la seguridad es que cuando hay temor, las preocupaciones progresistas desaparecen y las personas actúan desde la necesidad de sobrevivir y protegerse, y su disposición a pensar los problemas como problemas colectivos, baja de manera dramática”, explicó.