"Alergia al orden público": Carolina Tohá reapareció y lanzó una fuerte crítica a la izquierda de Chile

La ex precandidata presidencial y ex ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó un duro diagnóstico sobre el rol de la izquierda en materia de seguridad.“Le tiene alergia a la policía y al orden público”, sostuvo.
Durante una charla en Paris, Francia, la ex funcionaria reflexionó sobre los desafíos de los gobiernos progresistas en torno al control de la delincuencia y la protección ciudadana. “La razón por la cual los progresistas tenemos que preocuparnos de la seguridad es que cuando hay temor, las preocupaciones progresistas desaparecen y las personas actúan desde la necesidad de sobrevivir y protegerse, y su disposición a pensar los problemas como problemas colectivos, baja de manera dramática”, explicó.
También advirtió además que “cuando dejamos que el miedo se apodere de la dinámica social, de la conversación pública, prosperan no solo las ideas conservadoras o de derecha, sino las ideas de ultraderecha. Y eso está pasando, ha pasado muchas veces en la historia”.
En esa línea, señaló que “las personas tienen derecho a ser de derecha o de ultraderecha si lo deciden, pero es muy complejo cuando eso está condicionado por una pasión tan primaria como es el miedo, porque tienes poca libertad para pensar, para ponderar. Pierdes tu libertad cuando tienes miedo”.
La mirada de Carolina Tohá sobre los desafíos del progresismo
Tohá también abordó las dificultades que, a su juicio, enfrenta el progresismo en materia de seguridad. “Hay dos tentaciones muy difíciles de resistir para un gobierno progresista en el tema de la seguridad. Una es el populismo penal; y dos, los complejos de izquierda”, afirmó.
Por último, profundizó sobre esos “complejos”, asegurando que “los complejos de izquierda le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. En el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan la ley”, finalizó.