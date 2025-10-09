Admisión 2026: el ranking de las carreras más demandadas por las empresas chilenas

El Proceso de Admisión 2026 también contempla una amplia gama de carreras técnico-profesionales, una alternativa cada vez más valorada por su duración más corta y sus atractivos niveles de ingresos, comparables a los de programas universitarios.
Según cifras entregadas por Inacap, estas carreras se destacan por estar “alineadas con las necesidades reales de los sectores productivos en distintas regiones del país”. Esto las convierte en opciones especialmente demandadas dentro del mercado laboral actual.
De acuerdo con un estudio anual de la institución, las especialidades del área de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad encabezan el ranking de inserción laboral, con un 94% de empleabilidad durante el primer año de titulación.
Otro rubro destacado es el sector minero, donde carreras como Técnico e Ingeniero en Metalurgia alcanzan un 90% de empleabilidad.
Admición 2026: una por una, las carreras más demandadas en Chile
Entre las demás alternativas con excelentes perspectivas se encuentran:
- Electricidad: con un 95% de empleabilidad, es esencial en todos los sectores industriales y proyecta un crecimiento sostenido en energías renovables.
- Automatización y robótica: con un 91%, se orienta al diseño y mantenimiento de sistemas automatizados que optimizan procesos y mejoran la productividad.
- Logística: con un 87%, se consolida como clave en la eficiencia de las cadenas de suministro, impulsada por el auge del e-commerce.
- Mantenimiento Industrial: con un 90%, resulta fundamental para asegurar la continuidad operativa de plantas y maquinarias.
- Telecomunicaciones: con un 91%, se posiciona como pilar del desarrollo de redes y la expansión de la conectividad 5G.
- Climatización y Refrigeración: lidera el listado con un 99% de empleabilidad, siendo un sector indispensable en la industria alimentaria, farmacéutica y en la vida cotidiana.
Estas cifras confirman que las carreras técnicas no solo representan una alternativa rápida para ingresar al mundo laboral, sino también una opción sólida para construir un futuro profesional con alta demanda y estabilidad.