Fin de etapa en La Voz Kids: Juanra Bonet se despide del programa y El Monaguillo será su sustituto

La Voz Kids se prepara para una nueva etapa llena de cambios. El exitoso formato de Antena 3 ha sorprendido a los espectadores con la salida de Juanra Bonet, quien deja el programa tras seis ediciones, y con la incorporación de El Monaguillo, que asumirá su rol en la próxima temporada, prevista para 2026.
La noticia se conoció de manera inesperada durante la última visita de Ana Mena a El Hormiguero. La cantante malagueña, que acaba de incorporarse al jurado del programa, acudió al espacio de Pablo Motos para presentar su nuevo single Lárgate y hablar sobre el cierre de su gira Bellodrama. En la entrevista, reveló detalles sobre la grabación de La Voz Kids y la buena relación entre los coaches:
“Ya estamos grabando la edición. Los coaches solo nos picamos cuando nos bloqueamos, pero la competencia es sana. Con los niños te mueres, te derrites. Hay algún bloqueíllo por ahí que me ha dolido”, confesó Ana Mena entre risas.
Fue entonces cuando El Monaguillo lanzó la sorpresa: “No sé si se puede decir, pero soy el nuevo fichaje de La Voz Kids”.
La propia Ana Mena confirmó la información, dejando atónito al público y revelando de forma indirecta la marcha de Juanra Bonet, algo que hasta el momento Antena 3 no había comunicado oficialmente.
Nuevos rostros y regreso de clásicos
La próxima edición del programa contará con un equipo renovado. Ana Mena se estrena como coach, Edurne repite un año más, Antonio Orozco regresa tras varios años de ausencia y Luis Fonsi se suma por primera vez al formato infantil.
También habrá nuevos asesores: Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina. Por su parte, Eva González continuará como presentadora principal del concurso.
El Monaguillo, que ahora formará parte del backstage, se mostró entusiasmado con su nuevo reto: “Estoy disfrutando muchísimo. Cuando los niños salen tristes les digo: ‘Esto no ha hecho más que empezar, el mundo te espera con los brazos abiertos’”.
El adiós de Juanra Bonet tras seis ediciones
La salida de Juanra Bonet (Barcelona, 1974) marca el fin de una etapa clave en su carrera televisiva. El presentador se incorporó a La Voz Kids en 2019, coincidiendo con la llegada del formato a Atresmedia, y ha acompañado a los pequeños artistas durante seis temporadas.
Bonet, que ha sido un rostro emblemático del grupo Atresmedia, ha conducido programas como ¡Boom! (2014-2023), ¿Quién quiere ser millonario? (2020-2024), El círculo de los famosos (2023), Traitors España (2025) y actualmente lidera Juego de pelotas en Antena 3.
Aunque por el momento no se le ha asignado un nuevo proyecto, desde la cadena mantienen su confianza en el comunicador. “Pensé que era una broma, que era Inocente, Inocente”, comentó con humor al conocer su salida. “Fue un regalo y un reto muy importante para mí”.
Actor, humorista y presentador, Bonet deja atrás una etapa muy querida por el público, consolidándose como uno de los grandes referentes del entretenimiento televisivo en España.
Con la llegada de El Monaguillo y la incorporación de nuevos coaches, La Voz Kids 2026 promete una edición cargada de emoción, talento y humor, fiel a su esencia y con una energía completamente renovada.