Fin de etapa en La Voz Kids: Juanra Bonet se despide del programa y El Monaguillo será su sustituto

La noticia se conoció de manera inesperada durante la última visita de Ana Mena a El Hormiguero. La cantante malagueña, que acaba de incorporarse al jurado del programa, acudió al espacio de Pablo Motos para presentar su nuevo single Lárgate y hablar sobre el cierre de su gira Bellodrama. En la entrevista, reveló detalles sobre la grabación de La Voz Kids y la buena relación entre los coaches: