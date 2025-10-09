Subasta tecnológica en Madrid: móviles, tablets y portátiles desde 25 euros por tiempo limitado

Los amantes de la tecnología y las gangas tienen una cita ineludible este mes. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una nueva subasta online de la Oficina de Objetos Perdidos, con más de 550 dispositivos electrónicos que incluyen smartphones, tablets, portátiles, cámaras, consolas y drones, a precios que parten desde tan solo 25 euros.
Esta edición, abierta al público hasta el 23 de octubre, se realiza a través de la plataforma especializada escrapalia.com y tiene como objetivo dar una segunda vida a objetos no reclamados, fomentar la economía circular y promover un modelo de consumo sostenible.
Dispositivos para todos los gustos y bolsillos
La subasta está organizada en 138 lotes, agrupados por tipo de producto. Hay opciones para todos los perfiles:
- Tablets desde 25 € y móviles desde 46 €.
- Portátiles desde 40 €, con lotes destacados como 26 MacBooks por 637 € o una Surface Pro 3 con pantalla táctil por solo 89 €.
- Cámaras réflex y compactas desde 27 € para los aficionados a la fotografía.
- Consolas Nintendo Switch desde 25 €, junto con PlayStation, PSVita y Nintendo DS.
Y para los amantes de la lectura, 62 eBooks de marcas como Kindle, Kobo, Tagus o Sony, disponibles individualmente o en packs de hasta diez unidades por 225 €.
Exposición presencial y participación
Quienes deseen examinar los artículos antes de pujar pueden hacerlo entre el 13 y el 16 de octubre en la exposición organizada en la calle Nicolás Morales, 38 (Carabanchel). Participar es muy sencillo: basta con registrarse en la web de Escrapalia, consultar los lotes y realizar las pujas antes del 23 de octubre a las 12:00 horas.
Tecnología recuperada y sostenible
Todos los dispositivos han pasado por un borrado seguro de datos y han permanecido sin ser reclamados durante dos años, cumpliendo la normativa de protección de datos. Pasado ese plazo, el Ayuntamiento los destina a subasta, generando ingresos para la Tesorería Municipal y reduciendo el desperdicio electrónico.
En lo que va de 2024, la Oficina de Objetos Perdidos ha gestionado más de 77.800 artículos, la mayoría procedentes del aeropuerto madrileño, convirtiéndose en una de las más activas de España.
Una oportunidad para ahorrar y cuidar el planeta
Esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid no solo ofrece una oportunidad única para renovar tu equipo tecnológico a precios reducidos, sino que también refuerza el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y la reutilización de recursos.