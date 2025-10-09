Subasta tecnológica en Madrid: móviles, tablets y portátiles desde 25 euros por tiempo limitado

Exposición presencial y participación

Quienes deseen examinar los artículos antes de pujar pueden hacerlo entre el 13 y el 16 de octubre en la exposición organizada en la calle Nicolás Morales, 38 (Carabanchel). Participar es muy sencillo: basta con registrarse en la web de Escrapalia, consultar los lotes y realizar las pujas antes del 23 de octubre a las 12:00 horas.