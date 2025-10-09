Distrito Real: el recorrido imprescindible por palacios, jardines y tesoros culturales en el corazón de Madrid

Palacio Real y Galería de las Colecciones Reales

El punto de partida es el Palacio Real, una joya arquitectónica de 135.000 metros cuadrados y 2.500 habitaciones, considerado uno de los más grandes de Europa. Fue Felipe V quien ordenó su construcción tras el incendio del Real Alcázar en 1734, aunque el primer monarca que lo habitó fue Carlos III. Hoy, el palacio acoge actos de Estado y recibe a miles de visitantes que pueden recorrer estancias tan icónicas como el Salón del Trono, la Capilla Real, la Sala de la Corona, las Reales Cocinas o la Real Armería, donde se conservan tapices, porcelanas, relojes y mobiliario de incalculable valor.