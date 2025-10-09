Distrito Real: el recorrido imprescindible por palacios, jardines y tesoros culturales en el corazón de Madrid

En el centro de Madrid, donde cada piedra cuenta un fragmento de la historia de España, se extiende el Distrito Real, un recorrido monumental que reúne algunos de los lugares más emblemáticos de la capital. Con más de 11 millones de turistas recibidos en 2024, según datos del Ayuntamiento, Madrid se consolida como uno de los destinos europeos más atractivos por su riqueza cultural, su gastronomía y su vibrante vida social.
En el Madrid de los Austrias, entre callejones históricos y plazas majestuosas, el Distrito Real invita a recorrer palacios, jardines y museos que reflejan siglos de arte y poder. En apenas 400.000 metros cuadrados, este paseo permite adentrarse en el alma de la ciudad, y aunque puede recorrerse en un solo día, lo ideal es dedicar al menos dos para disfrutarlo con calma.
Palacio Real y Galería de las Colecciones Reales
El punto de partida es el Palacio Real, una joya arquitectónica de 135.000 metros cuadrados y 2.500 habitaciones, considerado uno de los más grandes de Europa. Fue Felipe V quien ordenó su construcción tras el incendio del Real Alcázar en 1734, aunque el primer monarca que lo habitó fue Carlos III. Hoy, el palacio acoge actos de Estado y recibe a miles de visitantes que pueden recorrer estancias tan icónicas como el Salón del Trono, la Capilla Real, la Sala de la Corona, las Reales Cocinas o la Real Armería, donde se conservan tapices, porcelanas, relojes y mobiliario de incalculable valor.
Junto a él se alza la Galería de las Colecciones Reales, inaugurada en 2023, que alberga unas 170.000 obras de arte pertenecientes al legado monárquico español. Excavada en la cornisa que desciende al Campo del Moro, ofrece una exposición permanente con 700 piezas que narran cinco siglos de historia, desde los Austrias hasta los Borbones. Además, exhibe restos de la muralla árabe del siglo IX descubiertos durante su construcción y exposiciones temporales como Las horas del sol, de los fotógrafos Bleda y Rosa, abierta hasta el 27 de octubre.
Jardines del Campo del Moro y de Sabatini
Los jardines del Palacio Real son una extensión natural de su esplendor. Los Jardines del Campo del Moro, de estilo inglés, ocupan 20 hectáreas de vegetación y fuentes monumentales, como las de los Tritones y las Conchas. En ellos se pueden observar pavos reales en libertad, el Chalet de la Reina, el Museo de Carruajes y el túnel de Bonaparte, que conecta con el Puente del Rey sobre el Manzanares.
Conectados a estos se encuentran los Jardines de Sabatini, de diseño neoclásico, situados en la fachada norte del Palacio Real. Su estanque central rodeado de esculturas de antiguos monarcas ofrece una de las vistas más fotogénicas de Madrid, especialmente al atardecer.
Plaza de Oriente y el relevo de la Guardia Real
Entre el Palacio Real y el Teatro Real se extiende la elegante Plaza de Oriente, adornada con jardines y esculturas históricas. En su centro destaca la estatua ecuestre de Felipe IV, diseñada a partir de un boceto de Velázquez, considerada la primera del mundo sustentada únicamente en las patas traseras del caballo.
Aquí también se puede presenciar el relevo de la Guardia Real, una tradición que tiene lugar todos los miércoles y sábados a las 12:00 en la Puerta del Príncipe. Además, cada primer miércoles de mes (excepto en enero, agosto y septiembre), cerca de 400 efectivos, entre lanceros, alabarderos, caballos y piezas de artillería, recrean un solemne cambio de guardia en la Plaza de la Armería, evocando el siglo XIX.
Catedral de la Almudena y monasterios reales
Frente al Palacio Real se erige la Catedral de la Almudena, dedicada a la patrona de Madrid. De acceso gratuito, ofrece la posibilidad de subir a su cúpula de 70 metros de altura para disfrutar de unas vistas inmejorables de la ciudad. También se puede visitar su cripta y su museo sacro, ambos de entrada paga.
A escasos metros, los monasterios de La Encarnación y Las Descalzas Reales completan el recorrido espiritual del Distrito Real. El primero conserva unas 700 piezas históricas en su claustro y relicario, mientras que el segundo guarda 10.000 obras de arte, entre ellas tapices sobre cartones de Rubens y pinturas de Tiziano, además de una impresionante escalera renacentista decorada con frescos.
Teatro Real y mirador del atardecer
El Teatro Real, inaugurado en 1850, es uno de los templos de la ópera más prestigiosos de Europa. Con casi 2.000 butacas, su programación incluye óperas, conciertos, ballets y espectáculos de danza de primer nivel.
Y para cerrar el día, nada mejor que disfrutar del atardecer desde el mirador entre la Galería de las Colecciones Reales y el Palacio Real, una panorámica que resume la grandeza de Madrid y deja una postal imborrable.
Además de este enclave en el centro de la capital, la Comunidad de Madrid conserva otros tres Reales Sitios: San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez y El Pardo, todos ellos a menos de una hora de distancia.
Distrito Real es una iniciativa impulsada por la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Madrid, que invita a redescubrir la historia, el arte y la belleza monumental del corazón de la capital.