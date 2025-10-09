España: detienen a siete personas por explotar a 45 trabajadores, entre ellos tres menores, y obligarlos a vivir hacinados y encerrados

Una operación de la Guardia Civil ha destapado un entramado criminal dedicado a la explotación laboral de al menos 45 personas, entre ellas tres menores de entre 12 y 17 años, en la comunidad española de La Rioja.
Según informó este miércoles el Instituto Armado, siete personas —seis hombres y una mujer, de entre 28 y 50 años— han sido detenidas acusadas de trata de seres humanos, detención ilegal y blanqueo de capitales.
Los arrestados captaban a personas en situación irregular, en su mayoría de origen marroquí, y las obligaban a trabajar sin contrato en condiciones insalubres, hacinadas y bajo vigilancia constante.
Muchos de los trabajadores vivían encerrados en habitaciones sin ventilación, algunas de ellas cerradas con candados desde el exterior, según explicó el portavoz de la Guardia Civil, Miguel Ángel Sáez.
Condiciones extremas de hacinamiento y explotación
Durante la operación, denominada “Landwirt” —enmarcada en el Plan contra la Trata de Seres Humanos y la Explotación Laboral—, los agentes inspeccionaron cinco viviendas y cinco naves industriales.
En una de las casas hallaron a 15 personas hacinadas, entre ellas un matrimonio que dormía en el suelo, con una única manta y una pequeña ventana como única fuente de ventilación.
Los trabajadores, incluidos los tres menores, realizaban labores agrícolas como poda, desbroce y recolección de frutas y hortalizas.
La mayoría carecía de contrato y percibía pagos ínfimos en efectivo, en algunos casos un euro por kilo de piparra recolectada; otros no recibían ningún salario.
Además, debían pagar entre 50 y 150 euros por compartir cama o habitación, lo que generaba una dependencia total de los empleadores, quienes les prometían regularizar su situación en España, promesa que nunca cumplían.
Operación policial y consecuencias legales
La investigación comenzó en julio, tras una denuncia que alertó sobre la existencia de la red en La Rioja Baja.
Los agentes de Policía Judicial identificaron a tres hombres como los principales responsables del entramado, encargados de captar mano de obra irregular en el sur del país y trasladarla a La Rioja para trabajar en las fincas.
Los trabajadores eran alojados en viviendas en pésimas condiciones y trasladados a diario a los campos agrícolas, siempre vigilados por miembros de confianza del grupo criminal.
En el operativo participaron patrullas de seguridad ciudadana, agentes de Policía Judicial de Calahorra y Arnedo, y unidades especializadas como el grupo cinológico, que utilizó perros adiestrados para detectar dinero en efectivo.
Durante los registros se incautaron 22.000 euros en metálico, 2.500 euros en joyas, documentación relevante y dos vehículos. También se bloquearon seis cuentas bancarias y se suspendió temporalmente una empresa vinculada a la red.
Los siete detenidos han quedado en libertad provisional a la espera de juicio, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de la organización.