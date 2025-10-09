Carmen Maura, premiada en el Festival de Sitges: "Me apetece una burrada, porque debe ser una gamberrada"

Durante la entrevista con Carlos Alsina, la actriz contó que su personaje tiene acento argentino, un detalle que surgió de forma improvisada durante el rodaje: “No hice ningún esfuerzo, fue el que me salió y se me pega”, comentó entre risas. Aunque el terror no es su género habitual, Maura confesó que disfrutó mucho de la experiencia: “Cuando la hice lo pasé genial, pero no es mi género”, reconoció la actriz, recordada por clásicos como Mujeres al borde de un ataque de nervios o La comunidad, y por su reciente papel en Calle Málaga, la película elegida por Marruecos para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional.