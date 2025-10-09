Carmen Maura, premiada en el Festival de Sitges: "Me apetece una burrada, porque debe ser una gamberrada"

La noche de este jueves el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña rendirá homenaje a una de las grandes leyendas del cine español: Carmen Maura, que recibirá el Gran Premio Honorífico de Sitges por su extensa y brillante trayectoria. A sus 80 años recién cumplidos, la actriz sigue irradiando humor, vitalidad y una libertad que solo concede el paso del tiempo.
“Lo de ser viejecita tiene una serie de ventajas: puedes decir lo que quieras, hacer lo que te dé la gana… ya no tienes que ser la más alta, ni la más guapa, ni la más maja”, bromeó Maura durante su entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero. Con la misma espontaneidad que la ha caracterizado desde sus inicios, la intérprete celebra este reconocimiento mientras presenta su nuevo trabajo cinematográfico: Vieja loca, una cinta de terror dirigida por Martín Mauregui y producida por J.A. Bayona, que se proyectará también en el certamen de Sitges.
“Vieja loca”: terror, humor y un acento argentino inesperado
En Vieja loca, que llega a los cines el viernes 10 de octubre, Maura da vida a Alicia, una mujer senil que se convierte en el epicentro de una historia tan tétrica como perturbadora. La trama sigue a Pedro (Daniel Hendler), quien recibe un mensaje desesperado de una exnovia pidiéndole que cuide de su madre. Lo que parece una misión sencilla pronto se transforma en su peor pesadilla: Alicia no está dispuesta a dejarlo escapar.
Durante la entrevista con Carlos Alsina, la actriz contó que su personaje tiene acento argentino, un detalle que surgió de forma improvisada durante el rodaje: “No hice ningún esfuerzo, fue el que me salió y se me pega”, comentó entre risas. Aunque el terror no es su género habitual, Maura confesó que disfrutó mucho de la experiencia: “Cuando la hice lo pasé genial, pero no es mi género”, reconoció la actriz, recordada por clásicos como Mujeres al borde de un ataque de nervios o La comunidad, y por su reciente papel en Calle Málaga, la película elegida por Marruecos para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional.
Una carrera legendaria con espíritu libre
Carmen Maura es sinónimo de talento, versatilidad y carisma. Desde sus colaboraciones con Pedro Almodóvar hasta sus papeles en dramas, comedias y producciones internacionales, su trayectoria ha estado marcada por una capacidad única para reinventarse sin perder autenticidad.
Hoy, la actriz confiesa estar en una etapa más tranquila, alejada del ritmo frenético de los rodajes: “Quiero reducir la intensidad, me apetece estar más tiempo con mi perra”, dijo con su habitual sinceridad. Aun así, la emoción por el reconocimiento de Sitges la desborda: “Me apetece una burrada, porque debe ser una gamberrada”, expresó entre risas.
El Gran Premio Honorífico de Sitges 2025 no solo celebra una carrera llena de éxitos, sino también una forma de entender el arte y la vida con humor, rebeldía y libertad. Carmen Maura, eterna e irreverente, sigue demostrando que el verdadero talento no envejece: simplemente se transforma.