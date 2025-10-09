El pueblo vasco con el nombre más corto de España que parece sacado de un cuento

Para los amantes de la gastronomía, la bodega Berroja, en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, ofrece una experiencia única para probar el tradicional txakolí vasco rodeado de paisajes verdes. Y si la idea es perderse entre montes y prados, los barrios de Natxitua y Bedarona ofrecen rutas perfectas para recorrer a pie o en bicicleta, entre caseríos y vistas al mar.