El pueblo vasco con el nombre más corto de España que parece sacado de un cuento

Entre montes verdes, aroma a salitre y el rumor constante del Cantábrico, se esconde un lugar diminuto en extensión y en nombre, pero enorme en belleza y autenticidad. Ea, en la costa norte de Vizcaya, es el municipio con el nombre más corto de toda España y uno de los más encantadores del País Vasco.
A poco más de una hora de Bilbao, este pueblo de menos de mil habitantes conserva su espíritu marinero y rural en tres núcleos —Natxitua, Bedarona y el propio Ea— que parecen detenidos en el tiempo. El río Ea atraviesa el casco histórico dividiéndolo en dos orillas, unidas por cuatro puentes de piedra que han resistido siglos de historia, mareas y leyendas.
Quien llega por primera vez lo hace movido por la curiosidad de su nombre, pero se queda por su magia. Las fachadas coloridas, las barcas descansando junto al muelle y el murmullo del agua crean una postal perfecta que resume la tranquilidad del Cantábrico más auténtico, ese que todavía escapa del turismo masivo.
Historia viva junto al mar
Ea nació en el siglo XVI como un pequeño pueblo de pescadores, formado por vecinos de los caseríos cercanos que se asentaron en la desembocadura del río. Desde entonces, su vida ha estado marcada por la unión entre el mar y la montaña, entre el trabajo agrícola y la tradición marinera.
El puente viejo o romano, símbolo del municipio y presente en su escudo, es uno de sus rincones más fotografiados. Muy cerca se alzan las iglesias de San Juan Bautista —de estilo renacentista— y Santa María de Jesús, con detalles barrocos del siglo XVI. Junto a ellas, la casa consistorial mantiene su carácter histórico y acoge hoy exposiciones y actividades culturales.
Otro de los lugares más emblemáticos es el Belletxe, una antigua construcción de madera y piedra en el muelle que antaño servía como almacén de pesca. Hoy, este espacio se transforma cada verano en el corazón de las fiestas más esperadas, como los Sanjuanes o la fiesta del veraneante, que llenan las calles de música, danzas y visitantes.
Naturaleza, calma y vistas al Cantábrico
Ea también presume de una pequeña playa urbana, perfecta para los días soleados, y de un recorrido costero conocido como la Atalaya de Ea, que conduce hasta la ermita de Talako Ama, un mirador natural con vistas inmejorables al mar. Caminar por sus senderos es una experiencia que combina mar, historia y serenidad.
Qué ver cerca de Ea
Convertido en punto de partida ideal, Ea está rodeado de auténticos tesoros vascos. Muy cerca se encuentra Lekeitio, uno de los pueblos más pintorescos de Vizcaya, con su célebre isla de Garraitz, accesible a pie cuando baja la marea. También merece una visita Mundaka, meca del surf, famosa por su ola izquierda y su ermita de Santa Catalina, ubicada sobre un acantilado.
Para los amantes de la gastronomía, la bodega Berroja, en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, ofrece una experiencia única para probar el tradicional txakolí vasco rodeado de paisajes verdes. Y si la idea es perderse entre montes y prados, los barrios de Natxitua y Bedarona ofrecen rutas perfectas para recorrer a pie o en bicicleta, entre caseríos y vistas al mar.
Pequeño en nombre, grande en encanto, Ea resume en solo dos letras toda la esencia del País Vasco: mar, tradición, historia y hospitalidad. Un destino donde cada puente, cada piedra y cada ola cuentan una historia que merece ser descubierta con calma.