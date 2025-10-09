Ana Mena sorprende en El Hormiguero con su historia más loca: “Me encontré un Mickey Mouse en un hotel erótico”

La cantante malagueña Ana Mena visitó este miércoles El Hormiguero para presentar su nuevo single, Lárgate, y hablar de sus próximos proyectos: un nuevo disco y la película Ídolos, que protagoniza junto a su pareja, Óscar Casas, con estreno previsto para 2026.
“He estado todo el año trabajando en el álbum. Quería ir más tranquila, vivir cosas para poder contarlas. Algunas canciones son muy personales, otras muy divertidas, y también hay temas de enamorada”, explicó Mena.
Sobre Ídolos, la artista se mostró entusiasmada, aunque evitó referirse a su relación sentimental: “Va a ser increíble. Es la primera película que se hace sobre el Mundial de MotoGP. Vais a flipar: rodamos en circuitos y carreras reales”.
Durante la entrevista, Ana Mena respondió con humor a las curiosidades de Pablo Motos: reconoció que no soporta escuchar Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen, y reveló que se ha hecho su primer tatuaje, aunque prefirió no dar detalles. “No me tires de ahí”, advirtió entre risas, limitándose a confesar que está “en la zona de la ingle”.
Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó cuando relató una peculiar anécdota de sus primeros años de carrera:
“Mi equipo reservó un hotel para adultos en París sin saberlo. Entro a la recepción y me encuentro un Mickey Mouse… Yo no recordaba Disney así. Todo tenía dibujos, las alfombras estaban llenas de estampados de vaginas y los cuadros encima de la cama… imagínate”, contó entre carcajadas.
Antes de despedirse, la artista jugó con las hormigas Trancas y Barrancas y sorprendió al público al interpretar su éxito Madrid City en japonés, tras recordar su reciente actuación en Tokio ante 60.000 personas:
“Me quedé flipando. Son muy respetuosos: no aplauden ni gritan hasta que terminas, porque interrumpir lo consideran una falta de respeto. Pero cuando acaba la canción, se vuelven locos”.