Ana Mena sorprende en El Hormiguero con su historia más loca: “Me encontré un Mickey Mouse en un hotel erótico”

Durante la entrevista, Ana Mena respondió con humor a las curiosidades de Pablo Motos: reconoció que no soporta escuchar Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen, y reveló que se ha hecho su primer tatuaje, aunque prefirió no dar detalles. “No me tires de ahí”, advirtió entre risas, limitándose a confesar que está “en la zona de la ingle”.