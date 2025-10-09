¿Dónde volar en globo aerostático en España?

Ribeira Sacra (Lugo y Ourense)

Entre los cañones del Sil y del Miño, la Ribeira Sacra se despliega como un tapiz verde y dorado. Los viñedos en terrazas, los monasterios escondidos y los ríos que serpentean entre las montañas componen una estampa difícil de olvidar. No es casualidad que muchos la consideren uno de los lugares más bellos de España para disfrutar de un paseo en globo.