¿Dónde volar en globo aerostático en España?

Desde ciudades llenas de historia hasta paisajes naturales de una belleza inabarcable, España ofrece escenarios únicos para contemplar desde el aire. Subirse a un globo aerostático es una experiencia mágica, una forma distinta y silenciosa de viajar, perfecta para quienes no temen a las alturas y buscan descubrir el país desde una nueva perspectiva.
Segovia
Contemplar Segovia desde las nubes es como abrir un libro de historia desde su última página. El imponente Alcázar, erguido entre los ríos Eresma y Clamores, domina la ciudad con una elegancia de cuento. Desde el globo también se divisa el célebre Acueducto romano, encajado entre las casas del casco histórico, una imagen que resume siglos de esplendor castellanoleonés.
Toledo
Pocas ciudades resultan tan evocadoras desde el aire como Toledo. Suspendidos sobre el Tajo, el casco antiguo se revela como un laberinto de tejados y torres que parecen flotar sobre el río. El Alcázar y la Catedral emergen majestuosos entre las calles empedradas, mientras el viento nos mece sobre la historia de tres culturas que convivieron entre sus murallas.
Mallorca
Sobrevolar Mallorca al amanecer es asistir a un espectáculo natural irrepetible. El azul intenso del mar, los campos de olivos y almendros, y los pueblos que salpican la sierra forman un mosaico deslumbrante. Desde el globo, la isla balear se muestra en todo su esplendor: tranquila, luminosa y eterna.
Mérida (Badajoz)
Volar sobre Mérida es viajar en el tiempo. Entre los restos del Imperio romano destacan el Teatro Romano, el Acueducto de los Milagros y el puente que cruza el Guadiana. Desde las alturas, la geometría de sus monumentos contrasta con los campos que rodean la ciudad, un recordatorio de que el pasado sigue vivo en la capital extremeña.
Aranjuez (Madrid)
A vista de pájaro, Aranjuez parece un lienzo diseñado con precisión real. El Palacio Real, los jardines y el trazado cuadriculado de la ciudad dibujan un paisaje armonioso atravesado por el Tajo. Sobrevolarlo en globo es disfrutar de una de las vistas más elegantes y serenas de la Comunidad de Madrid.
Sabinar de Calatañazor (Soria)
El Sabinar de Calatañazor es uno de esos lugares donde la naturaleza se impone con una fuerza silenciosa. Desde el aire, se aprecian las sabinas más antiguas y altas de la península ibérica, rodeadas por la silueta lejana de la Sierra de Cabrejas. Una experiencia ideal para quienes buscan paisajes diferentes, lejos del bullicio.
Ribeira Sacra (Lugo y Ourense)
Entre los cañones del Sil y del Miño, la Ribeira Sacra se despliega como un tapiz verde y dorado. Los viñedos en terrazas, los monasterios escondidos y los ríos que serpentean entre las montañas componen una estampa difícil de olvidar. No es casualidad que muchos la consideren uno de los lugares más bellos de España para disfrutar de un paseo en globo.
Consejo
El vuelo en globo suele realizarse al amanecer, cuando el viento es más estable y la luz tiñe el paisaje de tonos dorados. No olvides ropa cómoda, una cámara y, sobre todo, ganas de dejarte llevar por el viento.