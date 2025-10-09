España anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidados paliativos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves una ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar, que pasará de los 2 días actuales a 10 días laborales. La medida se incluirá en una nueva norma que modificará el Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de reforzar los derechos laborales y mejorar la conciliación personal y familiar.