España anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidados paliativos

“Nadie puede ir bien a trabajar dos días después de enterrar a su madre”, afirmó Yolanda Díaz.

Hace 1 Hs

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves una ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar, que pasará de los 2 días actuales a 10 días laborales. La medida se incluirá en una nueva norma que modificará el Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de reforzar los derechos laborales y mejorar la conciliación personal y familiar.

Durante su intervención en el Desayuno Informativo de Europa Press, Díaz también adelantó la creación de un nuevo permiso laboral por cuidados paliativos de familiares, una iniciativa que busca dar cobertura a trabajadores que acompañan a seres queridos en situaciones delicadas de salud.

“Nadie puede ir bien a trabajar dos días después de enterrar a su madre”

En su discurso, Yolanda Díaz subrayó la importancia de legislar pensando en el bienestar emocional y social de los trabajadores:

“Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo o de una hija. Nadie puede hacerlo bien. Nadie”, afirmó con contundencia la ministra.

Con estas palabras, la titular de Trabajo puso el foco en una realidad que afecta a miles de empleados en España: la obligación de reincorporarse al trabajo en pleno duelo, lo que no solo impacta en la salud mental, sino también en la productividad.

“El que cuida o entierra a un familiar no es un absentista”

Uno de los mensajes centrales de la comparecencia fue su reflexión sobre el absentismo laboral. Para Díaz, es fundamental hablar de “absentismo del de verdad”, diferenciando entre quienes faltan por motivos justificables y quienes lo hacen sin causa.

“El que entierra a una madre o que no acude al trabajo porque tiene que cuidar a su hijo no es un absentista”, recalcó.

Díaz reconoció que el impacto económico del absentismo en España ronda un punto y medio del PIB, pero defendió que muchos casos están relacionados con la falta de protección laboral y emocional de los trabajadores.

Más derechos para los trabajadores españoles

El anuncio de estos nuevos permisos llega pocas semanas después de la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado, una de las medidas estrella del Ministerio de Trabajo para avanzar hacia un modelo laboral más humano y equitativo.

Con la ampliación del permiso por fallecimiento a 10 días y la creación del permiso por cuidados paliativos, Yolanda Díaz refuerza su apuesta por una legislación laboral que ponga a las personas en el centro y que reconozca las distintas etapas de la vida más allá del rendimiento económico.

