Descubre el pueblo burgalés con solo 10 habitantes que estrena un columpio panorámico

Santocildes (Burgos) acaba de sumar un nuevo atractivo a su paisaje rural: un columpio gigante de casi diez metros de altura, uno de los más altos de España. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia única entre las montañas del Parque Natural de Montes Obarenes - San Zadornil.
Un rincón escondido entre montañas
El exuberante Valle de Tobalina se extiende por el norte de la provincia de Burgos, dentro del Parque Natural de Montes Obarenes - San Zadornil. En este entorno atravesado por el río Ebro abundan enclaves de gran belleza, como la cascada de Pedrosa de Tobalina, la Torre de los Bonifaz o el Monasterio de San Miguel.
Ahora, un nuevo punto de interés se suma a esta ruta burgalesa: el columpio panorámico de Santocildes, que invita a quienes lo visitan a sentir la adrenalina y contemplar una de las vistas más espectaculares de la comarca.
Santocildes, una joya diminuta
Para disfrutar del nuevo columpio, basta con acercarse a Santocildes, una pequeña villa en el corazón de Las Merindades, con apenas diez habitantes. El pueblo conserva el encanto de sus calles empedradas y un aire medieval que se respira en cada rincón.
A solo diez minutos a pie desde el núcleo urbano, un sendero rodeado de vegetación conduce hasta el columpio. Antes de llegar, el visitante se encuentra con un merendero cubierto perfecto para descansar. Desde allí, basta con balancearse suavemente para disfrutar del panorama verde de los Montes Obarenes.
Qué ver cerca de Santocildes
A menos de media hora de Santocildes hay varios lugares que merece la pena visitar. A tan solo ocho minutos en coche, en el pequeño núcleo de Lomana, se alza la Torre de los Bonifaz, una fortaleza del siglo XV de imponentes muros y delicadas ventanas labradas en piedra.
Otro punto destacado es la cascada de Pedrosa de Tobalina, formada por las aguas del río Jerea. Con más de 20 metros de altura y una piscina natural de más de 100 metros de longitud, es uno de los grandes atractivos naturales de la provincia.
También puede visitarse la cascada del Peñón, entre Pedrosa de Tobalina y La Orden, con una caída de unos 12 metros; el Monasterio de San Miguel en San Martín de Don; o el desfiladero del río Purón, ideal para los amantes del senderismo.