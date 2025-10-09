Descubre el pueblo burgalés con solo 10 habitantes que estrena un columpio panorámico

Un rincón escondido entre montañas

El exuberante Valle de Tobalina se extiende por el norte de la provincia de Burgos, dentro del Parque Natural de Montes Obarenes - San Zadornil. En este entorno atravesado por el río Ebro abundan enclaves de gran belleza, como la cascada de Pedrosa de Tobalina, la Torre de los Bonifaz o el Monasterio de San Miguel.