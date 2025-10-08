Reparación de la Deuda Histórica: ¿cuándo arranca el pago a docentes en Chile?

El Gobierno de Chile promulgó en enero la Ley de Reparación de la Deuda Histórica Docente, una medida largamente esperada por el magisterio chileno que busca saldar la deuda generada entre 1980 y 1987, periodo en que miles de profesores vieron afectados sus sueldos tras la municipalización de la educación.
Según informó el Ejecutivo, el proceso beneficiará a cerca de 57.000 profesores en todo el país, quienes recibirán el pago en seis períodos distintos. En términos monetarios, la compensación promedio será de $4,5 millones por profesional.
El Ministerio de Educación (Mineduc) habilitó desde el 31 de marzo pasado una plataforma para que los docentes entreguen sus antecedentes y puedan acceder al beneficio. El proceso se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sin embargo, el esperado primer pago ya está próximo: la primera cuota de la ley comenzará a entregarse a fines de este mes de octubre y beneficiará a un grupo de 15.560 personas.
En esta etapa inicial, el dinero será destinado principalmente a los docentes de mayor edad que cumplan con todos los requisitos establecidos por la normativa.
Los resultados podrán consultarse a través del sitio oficial https://soluciondeudahistorica.mineduc.cl/ utilizando la ClaveÚnica.
Cómo se realizará el pago
El depósito será efectuado por la Tesorería General de la República en la cuenta informada por cada beneficiario. En caso de no haber registrado una cuenta bancaria, el monto podrá retirarse directamente en las sucursales de BancoEstado.
El segundo pago está programado para enero de 2026, y los cupos por cada año podrán variar según los antecedentes que reciba el Mineduc durante el proceso de validación.