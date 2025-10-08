Polémica en “Fiebre de Baile”: el comentario que enfureció a Vasco Moulian durante una devolución

El autor del grito fue Diego Pánico, conocido por ser uno de los fanáticos más entusiastas de Cony Capelli y quien ha asistido como invitado a varios episodios del programa. Aunque la transmisión no captó claramente sus palabras, la reacción de Moulian sí quedó registrada. “Ojo con tratar así a una persona del jurado, la próxima vez pido que te saquen del lugar”, advirtió el crítico mientras las cámaras enfocaban al joven vestido de rosado, visiblemente confundido.