Polémica en “Fiebre de Baile”: el comentario que enfureció a Vasco Moulian durante una devolución

El jurado advirtió que pediría retirar a un asistente tras escuchar un grito durante la evaluación de Gabriel Urzúa.

“Fiebre de Baile” continúa acumulando controversias en su primera semana de emisión, y el capítulo de este lunes no fue la excepción. Durante la jornada, el jurado Vasco Moulian, quien días atrás había pedido disculpas por el comentario que dirigió a Cony Capelli, protagonizó un nuevo incidente, esta vez con un espectador del público.

Mientras Moulian entregaba su evaluación al actor Gabriel Urzúa, se escuchó un grito proveniente de la tribuna. El momento se produjo poco después de que Raquel Argandoña criticara el vestuario del participante, señalando que el pantalón que usaba era demasiado largo y se había enredado durante su presentación.

El autor del grito fue Diego Pánico, conocido por ser uno de los fanáticos más entusiastas de Cony Capelli y quien ha asistido como invitado a varios episodios del programa. Aunque la transmisión no captó claramente sus palabras, la reacción de Moulian sí quedó registrada. “Ojo con tratar así a una persona del jurado, la próxima vez pido que te saquen del lugar”, advirtió el crítico mientras las cámaras enfocaban al joven vestido de rosado, visiblemente confundido.

“¿A quién le hablas, Vasco?”, le preguntó Diana Bolocco, a lo que el jurado respondió: “A alguien que dijo una brutalidad”.

La versión de Diego Pánico

Horas después del episodio, el portal Infama contactó a Diego Pánico para conocer su versión de los hechos. El influencer aseguró que se trató de un malentendido y que en ningún momento profirió una ofensa hacia el jurado ni hacia los participantes.

“Me puse a llorar porque sentí vergüenza. Yo grité ‘tus pantalones tienen estilo y facha’, y después empezaron a llegarme un sinfín de insultos”, relató el joven, conocido por haber viajado incluso a Argentina para apoyar a Capelli.

El seguidor insistió en que nunca actuaría de forma inapropiada dentro del programa: “No arruinaría la oportunidad que me está dando CHV gritando algo ofensivo. Que Vasco dijera eso perjudica mi imagen, pero lo hablé con él y, según me dijo, lo aclarará en sus redes sociales. Todo el público corroboró lo que grité; yo jamás diría algo malo o garabatos porque no es mi forma”, explicó.

Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilenaChilevisión
