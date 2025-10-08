Amaia anuncia su gira “Arenas” para 2026: fechas, ciudades y cómo conseguir entradas

Amaia Romero vuelve a la carretera con más fuerza que nunca. Tras meses de rumores, la artista navarra ha confirmado oficialmente su nueva gira “Arenas”, una serie de conciertos con los que presentará su último disco, Si abro los ojos no es real, publicado este año. Será el salto definitivo de Amaia a los grandes pabellones, dejando atrás los formatos más íntimos de teatros y festivales que marcaron sus primeros años de carrera.
El anuncio llegó con el toque característico de la cantante: un vídeo protagonizado por su famoso camión con su rostro, que ya se ha convertido en símbolo de su universo artístico. En él, desveló las fechas y ciudades donde desplegará su esperado espectáculo, una gira que promete una puesta en escena de alto nivel y una producción más ambiciosa que nunca.
Las ciudades y fechas confirmadas de la gira “Arenas”
Por ahora, seis grandes recintos españoles forman parte del recorrido:
3 de enero: Navarra Arena (Pamplona)
30 de enero: Coliseum (A Coruña)
6 de febrero: Cartuja Center (Sevilla)
3 de mayo: BEC (Bilbao)
31 de mayo: Roig Arena (Valencia)
20 de diciembre: Palau Sant Jordi (Barcelona)
El tour comenzará en su tierra natal, Pamplona, y culminará casi un año después en Barcelona, en el emblemático Palau Sant Jordi, uno de los recintos más grandes del país. El amplio margen entre las primeras y últimas fechas ha despertado la esperanza de los fans de que Amaia pueda añadir nuevas paradas, especialmente en Madrid, gran ausente en este primer tramo del calendario.
Madrid, la gran ausencia
La exclusión de Madrid ha generado sorpresa entre sus seguidores, ya que la artista actuó en febrero pasado en el Movistar Arena con gran éxito. En redes sociales, muchos fans han pedido explicaciones o, al menos, la posibilidad de una fecha adicional.
Hasta el momento, ni Amaia ni su equipo han aclarado los motivos de esta ausencia, aunque algunas teorías apuntan a problemas de disponibilidad del recinto o cuestiones logísticas. Aun así, el largo espacio entre conciertos deja abierta la puerta a posibles incorporaciones más adelante.
Cómo conseguir las entradas para Amaia “Arenas”
Las entradas se pondrán a la venta en dos fases:
Preventa: martes 14 de octubre a las 12:00 horas, disponible para quienes se inscriban en la comunidad de Amaia a través de su página web oficial.
Venta general: miércoles 15 de octubre a las 13:00 horas.
Todo indica que los tickets se agotarán en cuestión de minutos, como ya ocurrió con sus giras anteriores.
Un salto de madurez para Amaia
Con “Arenas”, la cantante da un nuevo paso en su evolución artística, consolidando una carrera que combina autenticidad, sensibilidad y una conexión única con su público. Su regreso a los escenarios promete ser una celebración de su crecimiento musical y una cita imprescindible para los seguidores del pop alternativo español.
Aunque Madrid de momento se quede fuera del mapa, Amaia promete un espectáculo inolvidable en cada parada de una gira que, sin duda, marcará un antes y un después en su trayectoria.