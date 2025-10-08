Amaia anuncia su gira “Arenas” para 2026: fechas, ciudades y cómo conseguir entradas

El anuncio llegó con el toque característico de la cantante: un vídeo protagonizado por su famoso camión con su rostro, que ya se ha convertido en símbolo de su universo artístico. En él, desveló las fechas y ciudades donde desplegará su esperado espectáculo, una gira que promete una puesta en escena de alto nivel y una producción más ambiciosa que nunca.