Secciones
Mundo

El duro golpe que sufrió Mane Swett: la actriz perdió definitivamente la custodia de su hijo

Tras más de un año y medio de litigio internacional, la Corte Suprema de EEUU rechazó revisar el caso, cerrando definitivamente el proceso legal.

Mane Swett sufrió un duro revés en la lucha por la tenencia de su hijo. Foto/BioBio. Mane Swett sufrió un duro revés en la lucha por la tenencia de su hijo. Foto/BioBio.
Hace 2 Hs

La actriz chilena Mane Swett recibió la noticia más dura de su vida: la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no acoger la solicitud para revisar el fallo que favoreció a su ex pareja, el escritor estadounidense John Bowe, poniendo fin a la batalla legal que comenzó en febrero de 2024.

El conflicto se remonta a fines de 2022, cuando el hijo de la actriz viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su padre. El niño debía regresar a Chile, pero no lo hizo. Desde entonces, Swett inició una intensa lucha judicial para lograr su restitución, invocando incluso el Convenio de La Haya de 1980, que regula los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Sin embargo, ninguno de los tribunales ante los que recurrió respaldó su postura.

Mane Swett compartió un desgarrador mensaje en medio de la lucha legal por su hijo

Mane Swett compartió un desgarrador mensaje en medio de la lucha legal por su hijo

La Corte del Segundo Distrito del Sur de Nueva York fue la primera en fallar a favor de Bowe, argumentando que el menor ya se encontraba “asentado” en Estados Unidos, justo cuando se cumplía un año de su estadía en ese país.

Tras esa resolución, el último recurso posible era que la Corte Suprema estadounidense aceptara revisar el caso. La defensa de Swett presentó la solicitud formal el 22 de mayo de 2025, luego de haber sufrido una derrota anterior en la Corte de Apelaciones, el 31 de octubre de 2024, consignó el portal T13. 

Finalmente, el 29 de septiembre el caso fue incluido en tabla, y este lunes se conoció la decisión definitiva.

Tras la decisión de la justicia estadounidense, ¿cómo será el contacto entre Mane Swett y su hijo?

La respuesta fue breve pero contundente: “Petición DENEGADA”, señalaba el documento judicial. Con esa resolución, el máximo tribunal determinó que el caso no cumplía con los requisitos necesarios para ser revisado, cerrando de manera definitiva el camino legal emprendido por Swett para traer de regreso a su hijo.

Impacto: ex pareja de Mane Swett rompió el silencio en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo

Impacto: ex pareja de Mane Swett rompió el silencio en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo

Mientras el proceso de restitución llegaba a su fin, la situación de la custodia también sufrió cambios importantes. El niño, que hoy tiene 13 años, quedó bajo custodia permanente de su padre, y la actriz solo puede visitarlo según las condiciones fijadas por la justicia estadounidense. Para mantener el contacto, Swett debe viajar a Estados Unidos, algo que ha hecho en varias ocasiones, aunque el vínculo entre ambos se ha visto gravemente afectado.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se acerca una nueva edición del Cyber Monday en Chile: ¿cómo encontrar las mejores ofertas?

Se acerca una nueva edición del Cyber Monday en Chile: ¿cómo encontrar las mejores ofertas?

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
4

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
6

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Más Noticias
La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Comentarios