El duro golpe que sufrió Mane Swett: la actriz perdió definitivamente la custodia de su hijo

El conflicto se remonta a fines de 2022, cuando el hijo de la actriz viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su padre. El niño debía regresar a Chile, pero no lo hizo. Desde entonces, Swett inició una intensa lucha judicial para lograr su restitución, invocando incluso el Convenio de La Haya de 1980, que regula los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Sin embargo, ninguno de los tribunales ante los que recurrió respaldó su postura.