El duro golpe que sufrió Mane Swett: la actriz perdió definitivamente la custodia de su hijo

La actriz chilena Mane Swett recibió la noticia más dura de su vida: la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no acoger la solicitud para revisar el fallo que favoreció a su ex pareja, el escritor estadounidense John Bowe, poniendo fin a la batalla legal que comenzó en febrero de 2024.
El conflicto se remonta a fines de 2022, cuando el hijo de la actriz viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su padre. El niño debía regresar a Chile, pero no lo hizo. Desde entonces, Swett inició una intensa lucha judicial para lograr su restitución, invocando incluso el Convenio de La Haya de 1980, que regula los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Sin embargo, ninguno de los tribunales ante los que recurrió respaldó su postura.
La Corte del Segundo Distrito del Sur de Nueva York fue la primera en fallar a favor de Bowe, argumentando que el menor ya se encontraba “asentado” en Estados Unidos, justo cuando se cumplía un año de su estadía en ese país.
Tras esa resolución, el último recurso posible era que la Corte Suprema estadounidense aceptara revisar el caso. La defensa de Swett presentó la solicitud formal el 22 de mayo de 2025, luego de haber sufrido una derrota anterior en la Corte de Apelaciones, el 31 de octubre de 2024, consignó el portal T13.
Finalmente, el 29 de septiembre el caso fue incluido en tabla, y este lunes se conoció la decisión definitiva.
Tras la decisión de la justicia estadounidense, ¿cómo será el contacto entre Mane Swett y su hijo?
La respuesta fue breve pero contundente: “Petición DENEGADA”, señalaba el documento judicial. Con esa resolución, el máximo tribunal determinó que el caso no cumplía con los requisitos necesarios para ser revisado, cerrando de manera definitiva el camino legal emprendido por Swett para traer de regreso a su hijo.
Mientras el proceso de restitución llegaba a su fin, la situación de la custodia también sufrió cambios importantes. El niño, que hoy tiene 13 años, quedó bajo custodia permanente de su padre, y la actriz solo puede visitarlo según las condiciones fijadas por la justicia estadounidense. Para mantener el contacto, Swett debe viajar a Estados Unidos, algo que ha hecho en varias ocasiones, aunque el vínculo entre ambos se ha visto gravemente afectado.