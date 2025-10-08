Secciones
Mundo

Madrid inaugura el pasaje del terror más largo de su historia: 40 actores, efectos especiales y tres noches de puro miedo

La Halloween Horror Zone 2025 llega a la Plaza de Toros de Torrejón de Ardoz para celebrar su décimo aniversario. El evento, solidario y accesible, promete una experiencia inmersiva única.

Madrid inaugura el pasaje del terror más largo de su historia: 40 actores, efectos especiales y tres noches de puro miedo
Hace 2 Hs

Madrid se prepara para vivir un Halloween de récord con el estreno del pasaje del terror más largo de su historia. La Halloween Horror Zone 2025 transformará la Plaza de Toros de Torrejón de Ardoz en un auténtico escenario de pesadilla, con más de 40 actores en directo, zonas temáticas, efectos especiales y una ambientación cinematográfica que promete superar todas las expectativas.

Organizado por la Asociación Gigantes y Cabezudos de Torrejón, en colaboración con el Ayuntamiento, este evento celebra su décimo aniversario con un despliegue técnico sin precedentes. Durante tres noches —31 de octubre, 1 y 2 de noviembre—, Torrejón se convertirá en el epicentro del miedo en la Comunidad de Madrid, recibiendo a miles de visitantes dispuestos a poner a prueba su valentía.

Un recorrido de récord en plena adrenalina

El nuevo pasaje se consolida como el más largo y profesional de la Comunidad de Madrid, con un recorrido que supera a cualquier otro de la región. A lo largo de la experiencia, los asistentes atravesarán distintas Scare Zones y Zonas Temáticas diseñadas para mantener la tensión hasta el último segundo. Cada rincón está preparado para provocar sobresaltos y ofrecer una inmersión total en un entorno de auténtico terror.

Además, el evento contará con una zona de ocio exterior, con Food Trucks, un pasacalles temático y la música en vivo del DJ Horror, que animará la espera con clásicos del cine de miedo y ambientaciones sonoras escalofriantes.

Fechas, horarios y entradas solidarias

La Halloween Horror Zone 2025 abrirá sus puertas los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Horarios: de 19:00 a 01:00 horas los dos primeros días y de 18:00 a 22:00 el domingo.

Entradas: se podrán adquirir en taquilla por solo 3 euros, de los cuales 1 euro se destinará a fines benéficos.

Este año, la recaudación apoyará a la asociación Sonrisas sin Cáncer, que trabaja con niños y niñas afectados por esta enfermedad. La organización recuerda que la fila de acceso se abrirá media hora antes del inicio y que las entradas no admiten devolución. Dada la gran expectación, se prevé una alta afluencia de público, especialmente durante la noche del 31 de octubre, por lo que se recomienda acudir con antelación.

Un clásico del terror madrileño que cumple 10 años

Con una década de historia, el conocido “Caserón del Terror” de Torrejón se ha consolidado como una de las grandes citas de Halloween en la Comunidad de Madrid. Su mezcla de espectáculo, terror y solidaridad ha conquistado tanto a los amantes del género como a las familias que buscan una experiencia diferente durante el puente de Todos los Santos.

El evento también destaca por su carácter inclusivo, ya que el recorrido está adaptado a personas con movilidad reducida, reforzando su compromiso con la accesibilidad y la participación de todos los públicos.

Cómo llegar

El recinto se ubica en la Plaza de Toros Municipal de Torrejón de Ardoz, con fácil acceso:

En coche: por la A-2, con varios aparcamientos cercanos.

En tren: líneas C-2 y C-7 de Cercanías Renfe.

En autobús: líneas interurbanas 224, 223, 215, 220, 340, 824 y N-202, que conectan con Madrid y los municipios del Corredor del Henares.

Este Halloween 2025, el miedo, la adrenalina y la solidaridad se dan cita en Torrejón de Ardoz con una experiencia que promete marcar un antes y un después en la celebración del terror en Madrid. Solo los más valientes se atreverán a entrar… ¿te animas?

Temas EspañaMadrid
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fiestas del Barrio del Pilar 2025: programación completa, conciertos y actividades en Madrid

Fiestas del Barrio del Pilar 2025: programación completa, conciertos y actividades en Madrid

El Palacio de la Prensa de Madrid vende sus butacas antes de una gran reforma: cómo puedes conseguirlas

El Palacio de la Prensa de Madrid vende sus butacas antes de una gran reforma: cómo puedes conseguirlas

Madrid celebra los 100 años de Disney con una gran exposición en la Fundación Canal

Madrid celebra los 100 años de Disney con una gran exposición en la Fundación Canal

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

Arranca la venta de viajes del Imserso 2025-2026 en España: 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con rentas más bajas

Arranca la venta de viajes del Imserso 2025-2026 en España: 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con rentas más bajas

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
4

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
6

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Más Noticias
La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Comentarios