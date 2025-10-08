Madrid inaugura el pasaje del terror más largo de su historia: 40 actores, efectos especiales y tres noches de puro miedo

Madrid se prepara para vivir un Halloween de récord con el estreno del pasaje del terror más largo de su historia. La Halloween Horror Zone 2025 transformará la Plaza de Toros de Torrejón de Ardoz en un auténtico escenario de pesadilla, con más de 40 actores en directo, zonas temáticas, efectos especiales y una ambientación cinematográfica que promete superar todas las expectativas.
Organizado por la Asociación Gigantes y Cabezudos de Torrejón, en colaboración con el Ayuntamiento, este evento celebra su décimo aniversario con un despliegue técnico sin precedentes. Durante tres noches —31 de octubre, 1 y 2 de noviembre—, Torrejón se convertirá en el epicentro del miedo en la Comunidad de Madrid, recibiendo a miles de visitantes dispuestos a poner a prueba su valentía.
Un recorrido de récord en plena adrenalina
El nuevo pasaje se consolida como el más largo y profesional de la Comunidad de Madrid, con un recorrido que supera a cualquier otro de la región. A lo largo de la experiencia, los asistentes atravesarán distintas Scare Zones y Zonas Temáticas diseñadas para mantener la tensión hasta el último segundo. Cada rincón está preparado para provocar sobresaltos y ofrecer una inmersión total en un entorno de auténtico terror.
Además, el evento contará con una zona de ocio exterior, con Food Trucks, un pasacalles temático y la música en vivo del DJ Horror, que animará la espera con clásicos del cine de miedo y ambientaciones sonoras escalofriantes.
Fechas, horarios y entradas solidarias
La Halloween Horror Zone 2025 abrirá sus puertas los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.
Horarios: de 19:00 a 01:00 horas los dos primeros días y de 18:00 a 22:00 el domingo.
Entradas: se podrán adquirir en taquilla por solo 3 euros, de los cuales 1 euro se destinará a fines benéficos.
Este año, la recaudación apoyará a la asociación Sonrisas sin Cáncer, que trabaja con niños y niñas afectados por esta enfermedad. La organización recuerda que la fila de acceso se abrirá media hora antes del inicio y que las entradas no admiten devolución. Dada la gran expectación, se prevé una alta afluencia de público, especialmente durante la noche del 31 de octubre, por lo que se recomienda acudir con antelación.
Un clásico del terror madrileño que cumple 10 años
Con una década de historia, el conocido “Caserón del Terror” de Torrejón se ha consolidado como una de las grandes citas de Halloween en la Comunidad de Madrid. Su mezcla de espectáculo, terror y solidaridad ha conquistado tanto a los amantes del género como a las familias que buscan una experiencia diferente durante el puente de Todos los Santos.
El evento también destaca por su carácter inclusivo, ya que el recorrido está adaptado a personas con movilidad reducida, reforzando su compromiso con la accesibilidad y la participación de todos los públicos.
Cómo llegar
El recinto se ubica en la Plaza de Toros Municipal de Torrejón de Ardoz, con fácil acceso:
En coche: por la A-2, con varios aparcamientos cercanos.
En tren: líneas C-2 y C-7 de Cercanías Renfe.
En autobús: líneas interurbanas 224, 223, 215, 220, 340, 824 y N-202, que conectan con Madrid y los municipios del Corredor del Henares.
Este Halloween 2025, el miedo, la adrenalina y la solidaridad se dan cita en Torrejón de Ardoz con una experiencia que promete marcar un antes y un después en la celebración del terror en Madrid. Solo los más valientes se atreverán a entrar… ¿te animas?