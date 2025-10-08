Madrid inaugura el pasaje del terror más largo de su historia: 40 actores, efectos especiales y tres noches de puro miedo

Este año, la recaudación apoyará a la asociación Sonrisas sin Cáncer, que trabaja con niños y niñas afectados por esta enfermedad. La organización recuerda que la fila de acceso se abrirá media hora antes del inicio y que las entradas no admiten devolución. Dada la gran expectación, se prevé una alta afluencia de público, especialmente durante la noche del 31 de octubre, por lo que se recomienda acudir con antelación.