Secciones
Mundo

Atención conductores: qué vehículos estarán obligados a usar la nueva patente verde en Chile

El objetivo de esta nueva placa es facilitar la identificación y rescate en caso de emergencias, siguiendo recomendaciones del Cuerpo de Bomberos y de la industria automotriz.

Las patentes que deberán usar los vehículos nuevos en Chile. Las patentes que deberán usar los vehículos nuevos en Chile.
Hace 2 Hs

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) presentó esta semana los detalles del nuevo sistema de placas patentes que comenzará a regir en Chile, marcando el fin del formato vigente desde 2007.

El cambio pone término al actual esquema de cuatro letras (sin vocales) y dos dígitos, que se estimaba alcanzaría hasta 2045. En su reemplazo, se implementará un sistema que ampliará las combinaciones disponibles:

Chile renueva su sistema de placas patentes: nuevos formatos y una versión verde para autos eléctricos

Chile renueva su sistema de placas patentes: nuevos formatos y una versión verde para autos eléctricos

- Los vehículos de cuatro o más ruedas tendrán cinco letras y un dígito.

- Las motocicletas y vehículos de dos o tres ruedas usarán cuatro letras y un dígito.

El diseño mantendrá el formato clásico de letras y números negros sobre fondo blanco.

Versión verde: ¿qué vehículos tendrán la obligación de usarla en Chile?

En paralelo, se incorporará una nueva placa verde, que será obligatoria para todos los vehículos eléctricos o híbridos con recarga exterior comercializados una vez que entre en vigencia el decreto.

El objetivo, según el MTT, es facilitar la identificación y rescate en caso de emergencias, siguiendo recomendaciones del Cuerpo de Bomberos y de la industria automotriz. Pese al cambio de color de fondo, las letras y números conservarán el color negro tradicional.

El uso de esta placa verde será obligatorio solo para vehículos nuevos, mientras que los propietarios actuales de autos eléctricos podrán optar voluntariamente por realizar el cambio a través del Registro Civil.

Temas Santiago de ChileChileGobierno de Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La emoción de Luli Moreno tras consagrarse bicampeona en Mr Olimpia 2025: Es un tremendo trabajo

La emoción de Luli Moreno tras consagrarse bicampeona en "Mr Olimpia 2025": "Es un tremendo trabajo"

Inflación en Chile: el IPC se aceleró en septiembre impulsado por el aumento de los alimentos

Inflación en Chile: el IPC se aceleró en septiembre impulsado por el aumento de los alimentos

Confirmado por Enel: siete comunas de Santiago tendrán cortes de luz este lunes 6 de octubre

Confirmado por Enel: siete comunas de Santiago tendrán cortes de luz este lunes 6 de octubre

Temblor en Chile: un sismo de mediana intensidad se registró en el región de Coquimbo este jueves

Temblor en Chile: un sismo de mediana intensidad se registró en el región de Coquimbo este jueves

Enel anuncia cortes de luz en Chile para este viernes 3 de octubre: estas son las comunas afectadas

Enel anuncia cortes de luz en Chile para este viernes 3 de octubre: estas son las comunas afectadas

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
4

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
6

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Más Noticias
La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Comentarios