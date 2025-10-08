Atención conductores: qué vehículos estarán obligados a usar la nueva patente verde en Chile

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) presentó esta semana los detalles del nuevo sistema de placas patentes que comenzará a regir en Chile, marcando el fin del formato vigente desde 2007.
El cambio pone término al actual esquema de cuatro letras (sin vocales) y dos dígitos, que se estimaba alcanzaría hasta 2045. En su reemplazo, se implementará un sistema que ampliará las combinaciones disponibles:
- Los vehículos de cuatro o más ruedas tendrán cinco letras y un dígito.
- Las motocicletas y vehículos de dos o tres ruedas usarán cuatro letras y un dígito.
El diseño mantendrá el formato clásico de letras y números negros sobre fondo blanco.
Versión verde: ¿qué vehículos tendrán la obligación de usarla en Chile?
En paralelo, se incorporará una nueva placa verde, que será obligatoria para todos los vehículos eléctricos o híbridos con recarga exterior comercializados una vez que entre en vigencia el decreto.
El objetivo, según el MTT, es facilitar la identificación y rescate en caso de emergencias, siguiendo recomendaciones del Cuerpo de Bomberos y de la industria automotriz. Pese al cambio de color de fondo, las letras y números conservarán el color negro tradicional.
El uso de esta placa verde será obligatorio solo para vehículos nuevos, mientras que los propietarios actuales de autos eléctricos podrán optar voluntariamente por realizar el cambio a través del Registro Civil.