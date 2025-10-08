Inflación en Chile: el IPC se aceleró en septiembre impulsado por el aumento de los alimentos

Entre los productos con mayores bajas, destacó la carne de vacuno, que retrocedió 2,3% en el mes, a pesar del impulso habitual de las Fiestas Patrias, acumulando 4% en el año. Por su parte, el transporte en bus interurbano tuvo una caída mensual de 9,4%, con un descenso de 17,3% en los primeros nueve meses de 2025.