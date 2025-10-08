Inflación en Chile: el IPC se aceleró en septiembre impulsado por el aumento de los alimentos

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre de 2025 una variación mensual de 0,4%, acumulando 3,3% en lo que va del año y 4,4% en los últimos 12 meses.
Según el organismo, nueve de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC aportaron incidencias positivas durante el mes, mientras que tres presentaron incidencias negativas y una no registró variación.
Entre las divisiones que más influyeron en el aumento, se destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 0,8% y una incidencia de 0,185 puntos porcentuales (pp). Dentro de esta categoría, 10 de sus 15 clases mostraron incrementos, especialmente hortalizas, legumbres y tubérculos (3,7%), y pan, cereales, harinas y pastas (1,3%).
En detalle, el precio del tomate se disparó 19% en septiembre, acumulando 15,3% en lo que va del año, mientras que el pan aumentó 1,7%, con un acumulado de 4,9%.
Otra división con impacto positivo fue recreación, deportes y cultura, que subió 1,3% y aportó 0,059 pp al resultado general. Ocho de sus 14 clases registraron aumentos, destacando los paquetes turísticos (6,4%) y los juegos, juguetes y artículos de celebraciones (5,1%).
Las demás divisiones que registraron alzas contribuyeron en conjunto con 0,225 pp.
La inflación de septiembre: ¿qué sectores registraron caídas en Chile?
En contraste, entre las divisiones con bajas mensuales se encontró información y comunicación, que cayó 0,2%, con una incidencia de -0,014 pp. En esta categoría se observaron descensos en tres de sus ocho clases, sobresaliendo la suscripción a contenidos audiovisuales (-1,8%) y los equipos audiovisuales (-1,5%).
Entre los productos con mayores bajas, destacó la carne de vacuno, que retrocedió 2,3% en el mes, a pesar del impulso habitual de las Fiestas Patrias, acumulando 4% en el año. Por su parte, el transporte en bus interurbano tuvo una caída mensual de 9,4%, con un descenso de 17,3% en los primeros nueve meses de 2025.