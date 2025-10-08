Secciones
Inflación en Chile: el IPC se aceleró en septiembre impulsado por el aumento de los alimentos

El INE informó que la variación mensual fue de 0,4%, acumulando 3,3% en lo que va del año. ¿Qué divisiones anotaron subas?

El IPC se aceleró en septiembre impulsado por el aumento de los alimentos. Foto/Emol.
Hace 2 Hs

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre de 2025 una variación mensual de 0,4%, acumulando 3,3% en lo que va del año y 4,4% en los últimos 12 meses.

Según el organismo, nueve de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC aportaron incidencias positivas durante el mes, mientras que tres presentaron incidencias negativas y una no registró variación.

Entre las divisiones que más influyeron en el aumento, se destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 0,8% y una incidencia de 0,185 puntos porcentuales (pp). Dentro de esta categoría, 10 de sus 15 clases mostraron incrementos, especialmente hortalizas, legumbres y tubérculos (3,7%), y pan, cereales, harinas y pastas (1,3%).

En detalle, el precio del tomate se disparó 19% en septiembre, acumulando 15,3% en lo que va del año, mientras que el pan aumentó 1,7%, con un acumulado de 4,9%.

Otra división con impacto positivo fue recreación, deportes y cultura, que subió 1,3% y aportó 0,059 pp al resultado general. Ocho de sus 14 clases registraron aumentos, destacando los paquetes turísticos (6,4%) y los juegos, juguetes y artículos de celebraciones (5,1%).

Las demás divisiones que registraron alzas contribuyeron en conjunto con 0,225 pp.

La inflación de septiembre: ¿qué sectores registraron caídas en Chile?

En contraste, entre las divisiones con bajas mensuales se encontró información y comunicación, que cayó 0,2%, con una incidencia de -0,014 pp. En esta categoría se observaron descensos en tres de sus ocho clases, sobresaliendo la suscripción a contenidos audiovisuales (-1,8%) y los equipos audiovisuales (-1,5%).

Entre los productos con mayores bajas, destacó la carne de vacuno, que retrocedió 2,3% en el mes, a pesar del impulso habitual de las Fiestas Patrias, acumulando 4% en el año. Por su parte, el transporte en bus interurbano tuvo una caída mensual de 9,4%, con un descenso de 17,3% en los primeros nueve meses de 2025.

