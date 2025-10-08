Secciones
Mundo

El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas

Su diseño combina sostenibilidad, comodidad y estilo rústico, ideal para quienes buscan vivir de forma más autosuficiente y ecológica.

El gallinero prefabricado que triunfa en España: sostenible, estético y perfecto para ocho gallinas
Hace 1 Hs

Cada vez más hogares en España apuestan por un estilo de vida sostenible y autosuficiente, y en ese contexto los gallineros prefabricados se han convertido en una tendencia al alza. Estas estructuras, que permiten criar gallinas en casa de forma práctica y segura, representan una inversión tanto en sostenibilidad como en bienestar animal. Entre los modelos más populares destaca el GALLUS, un gallinero de madera pensado para ocho gallinas, que está marcando tendencia por su diseño funcional, su resistencia y su atractivo aspecto rústico.

Fabricado en madera maciza de pino, el GALLUS ofrece un espacio seguro, cálido y confortable para las aves. Con 201 cm de ancho, 142 cm de profundidad y 171 cm de altura, proporciona amplitud suficiente para garantizar la libertad de movimiento y el bienestar de las gallinas. Su estructura está diseñada para resistir las condiciones meteorológicas, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para jardines como para pequeñas explotaciones familiares.

El gallinero incluye una zona de descanso, ponederos con total intimidad para la puesta de huevos y una caja de excrementos extraíble que facilita la limpieza diaria. Además, cuenta con ventanas y aperturas estratégicas que aseguran una buena ventilación y permiten observar el interior con facilidad. Cada detalle ha sido pensado para crear un entorno higiénico y saludable que mejore la calidad de vida de las aves y simplifique el trabajo de sus cuidadores.

El acabado en madera de pino, de tono claro y textura natural, aporta un toque acogedor y decorativo al espacio exterior. Su estética rústica encaja perfectamente en jardines domésticos o ambientes rurales, fusionando funcionalidad y diseño.

Disponible en Vente-unique.es por 349,99 euros, el gallinero GALLUS se ha convertido en uno de los más vendidos del mercado. Su éxito refleja un cambio de mentalidad entre los consumidores, que cada vez apuestan más por la autosuficiencia alimentaria y el cuidado responsable del medioambiente.

Criar gallinas en casa no solo permite disponer de huevos frescos y naturales, sino también aprovechar los residuos orgánicos del hogar y fomentar una conexión más directa con la naturaleza. Modelos como el GALLUS facilitan esa experiencia gracias a su montaje sencillo, su diseño ergonómico y su combinación de estética y practicidad, convirtiéndose en la opción ideal para quienes desean dar sus primeros pasos en la avicultura doméstica sostenible.

- Precio: 349,99 €

- Disponible en: Vente-unique.es

- Capacidad: Hasta 8 gallinas

- Material: Madera de pino natural

- Dimensiones: 201 x 142 x 171 cm

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

Salario de una peluquera frente al de una albañila: la comparación que se hace viral en España

Salario de una peluquera frente al de una albañila: la comparación que se hace viral en España

España: descubren una colmena de 100.000 abejas en un edificio de Granada

España: descubren una colmena de 100.000 abejas en un edificio de Granada

España: expertos en bienestar animal explican cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa,

España: expertos en bienestar animal explican cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa,

Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
2

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
3

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
4

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Mirando más allá del 26
5

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
6

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Más Noticias
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

En Tucumán se secuestró en 10 meses una tonelada de cocaína

En Tucumán se secuestró en 10 meses una tonelada de cocaína

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Mirando más allá del 26

Mirando más allá del 26

Comentarios