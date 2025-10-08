Handia, el drama vasco ganador de 10 Goyas que triunfa en Netflix: la historia real del hombre más alto de España

Con una fotografía premiada por su belleza y una puesta en escena que mezcla la crudeza del siglo XIX con un tono de fábula, Handia se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado. En la temporada de premios, la película se consagró con 10 Premios Goya, entre ellos Mejor guion original, Mejor fotografía y Mejor actor revelación para Eneko Sagardoy, quien interpreta al Gigante de Altzo con una actuación que marcó su carrera.