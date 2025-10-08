Handia, el drama vasco ganador de 10 Goyas que triunfa en Netflix: la historia real del hombre más alto de España

La historia real del hombre más alto de España vuelve a cautivar a los espectadores. Handia, la película vasca que arrasó en los Premios Goya con 10 galardones en 2018, está disponible en Netflix y se ha convertido en una de las propuestas más valoradas del cine histórico español.
Dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño, la cinta -rodada casi íntegramente en euskera- está inspirada en la vida de Miguel Joaquín Eleizegi Arteaga, conocido como el Gigante de Altzo, un hombre nacido en Gipuzkoa que en el siglo XIX alcanzó más de 2,30 metros de altura debido al gigantismo. Su historia, tan extraordinaria como conmovedora, fue llevada al cine con una sensibilidad que combina realismo, poesía visual y una profunda reflexión sobre la identidad.
Ambientada tras la Primera Guerra Carlista, Handia narra el reencuentro de dos hermanos, Martín y Joaquín, cuyas vidas se ven transformadas por el crecimiento desmesurado del segundo. Mientras Joaquín se convierte en una curiosidad para la nobleza europea, su hermano Martín ve en esa condición una oportunidad económica, y ambos emprenden un viaje que los lleva a recorrer el continente. El resultado es un retrato íntimo sobre la búsqueda del progreso, el sacrificio familiar y el peso de las raíces.
Con una fotografía premiada por su belleza y una puesta en escena que mezcla la crudeza del siglo XIX con un tono de fábula, Handia se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado. En la temporada de premios, la película se consagró con 10 Premios Goya, entre ellos Mejor guion original, Mejor fotografía y Mejor actor revelación para Eneko Sagardoy, quien interpreta al Gigante de Altzo con una actuación que marcó su carrera.
Desde su lanzamiento, Handia se ha consolidado como una de las películas más premiadas en la historia de los Goya, solo superada por títulos emblemáticos como Mar adentro o ¡Ay, Carmela!. Su éxito no solo radica en su impecable factura técnica, sino también en su capacidad para revisitar una historia real que forma parte del imaginario cultural del País Vasco.
Ahora disponible en Netflix, la cinta vuelve a emocionar a los suscriptores que buscan cine histórico, drama humano y relatos auténticos basados en hechos reales. Con su fotografía hipnótica, su guion sensible y su poderosa interpretación, Handia confirma por qué el cine vasco se ha convertido en una de las voces más sólidas y poéticas del panorama cinematográfico español.
- Dónde verla: Handia está disponible en Netflix España.
- Duración: 114 minutos
- Género: Drama histórico, basado en hechos reales
- Premios: 10 Premios Goya, incluido Mejor guion original y Mejor fotografía.