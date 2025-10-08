La joya oculta de Gaudí en Barcelona: el mosaico secreto que pocos conocen en la iglesia de Sant Pacià

Barcelona está llena de rincones donde el genio de Antoni Gaudí dejó su huella. Pero hay uno que pasa casi desapercibido incluso para los barceloneses: el mosaico de la iglesia de Sant Pacià, en el barrio de Sant Andreu. Se trata de una de sus primeras obras, creada cuando el arquitecto apenas comenzaba su carrera, y que hoy permanece como un tesoro oculto para quienes buscan una cara más íntima y silenciosa del modernismo catalán.
Un tesoro escondido en Sant Andreu
A simple vista, la iglesia de Sant Pacià, ubicada en el número 27 del Carrer de les Monges, parece un modesto templo neogótico más del paisaje urbano. Sin embargo, su interior guarda un secreto de gran valor histórico: un mosaico diseñado por Gaudí en 1879, cuando aún era discípulo del arquitecto municipal Joan Torras Guardiola.
El encargo llegó precisamente de Torras, que confió al joven estudiante la tarea de diseñar el pavimento del templo. El resultado fue una obra que ya dejaba entrever el futuro talento de Gaudí: un mosaico elaborado en mármol y arenisca de distintos tonos, donde se combinan motivos florales, formas geométricas y las letras alfa y omega, símbolos del principio y el fin según el Apocalipsis.
El trabajo fue ejecutado por el marmolista Luigi Pellerin, y cubre el pasillo central y el crucero de la iglesia, llenando el espacio de un equilibrio sereno entre fe, arte y simbolismo.
Un templo que sobrevivió al fuego y al olvido
La historia de Sant Pacià no fue sencilla. Nacida como capilla del convento de la Congregación de Religiosas de Jesús y María, la iglesia sufrió los estragos de la historia. Durante la Semana Trágica de 1909, fue incendiada y saqueada; y más tarde, durante la Guerra Civil Española, se transformó en un comedor popular bajo el nombre de Comedores Durruti.
A pesar de las destrucciones, el edificio logró conservar su estructura original. En 1923, el Obispado de Barcelona adquirió el templo y, tras varios años, la parroquia fue restaurada. Todavía hoy, bajo capas de pintura, pueden distinguirse las siglas de la CNT y la FAI, huellas visibles de aquel pasado convulso.
El mosaico de Gaudí fue finalmente restaurado en 1988 por Lluís Bru, quien devolvió a la obra su brillo original. Gracias a esta intervención, los visitantes actuales pueden admirar el pavimento tal y como fue concebido por el joven arquitecto más de un siglo atrás.
Un rincón de calma en la Barcelona de Gaudí
Lejos del bullicio de la Sagrada Família o del Park Güell, la parroquia de Sant Pacià ofrece una experiencia distinta: silencio, penumbra y la luz que se filtra sobre las teselas diseñadas por Gaudí. En este espacio íntimo, el visitante puede sentir la esencia más espiritual y artesanal del creador catalán, mucho antes de que alcanzara fama internacional.
La iglesia abre sus puertas de lunes a viernes de 17:00 a 20:00, y los domingos y festivos de 11:30 a 13:00 y de 19:00 a 20:00 horas. Un horario modesto para un monumento humilde que, sin embargo, encierra una de las páginas más tempranas y desconocidas del legado de Gaudí.
Quien cruza las puertas de Sant Pacià no solo descubre un mosaico: descubre el germen del genio que transformaría la arquitectura catalana y convertiría a Barcelona en el epicentro del modernismo universal.