La joya oculta de Gaudí en Barcelona: el mosaico secreto que pocos conocen en la iglesia de Sant Pacià

Barcelona está llena de rincones donde el genio de Antoni Gaudí dejó su huella. Pero hay uno que pasa casi desapercibido incluso para los barceloneses: el mosaico de la iglesia de Sant Pacià, en el barrio de Sant Andreu. Se trata de una de sus primeras obras, creada cuando el arquitecto apenas comenzaba su carrera, y que hoy permanece como un tesoro oculto para quienes buscan una cara más íntima y silenciosa del modernismo catalán.