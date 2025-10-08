Secciones
María Pérez, entre risas en La Revuelta: “Ahora soy la divorciada de oro”

Más allá de las bromas, la campeona olímpica también habló con sinceridad sobre el proceso de adaptación tras su ruptura.

María Pérez, entre risas en La Revuelta: "Ahora soy la divorciada de oro"

Hace 1 Hs
Hace 1 Hs

La campeona olímpica y doble oro mundial María Pérez volvió este martes a La Revuelta, el programa presentado por David Broncano en RTVE, donde habló con naturalidad sobre su vida personal y su futuro deportivo.

Durante la charla, el presentador le hizo la tradicional pregunta sobre las relaciones sexuales en el último mes, y la marchadora sorprendió al revelar que su estado civil había cambiado: “La otra vez que vine estaba casada, ahora estoy divorciada, pero la vida continúa, no es nada triste”, comentó entre risas.

Con su habitual sentido del humor, Pérez ironizó sobre su nueva situación sentimental: “Iba a decir la broma de que soy la soltera de oro, pero no puedo, porque cuando te divorcias ya no vuelves a ser soltera nunca más. Ahora soy la divorciada de oro”.

Broncano, divertido, reconoció que desconocía ese matiz legal, a lo que la atleta respondió con una advertencia entre risas: “Cuando vayas a decir el ‘sí, quiero’, piénsalo bien, que la soltería no vuelve”.

Más allá de las bromas, María Pérez también habló con sinceridad sobre el proceso de adaptación tras su ruptura: “He estado en México y no he hecho nada porque no me apetecía. Cuando se rompe una relación hay que dejar tiempo para estar contigo mismo. Quitar un clavo con otro no sirve, porque vas a cometer los mismos fallos”, reflexionó.

“Ahora soy la divorciada de oro”, bromeó María Pérez, mostrando su característico humor y naturalidad al hablar de su vida personal.

