Polémica en Chile: denuncian que realizaron un despedida de soltera dentro de un hospital

Desde la Asociación de Funcionarios Técnicos del Hospital Regional de Antofagasta (Fentess) aseguraron que la celebración no afectó la atención de los pacientes.

Hace 27 Min

Ropa interior pegada en las paredes, cintillos con forma de pene, globos, bebidas y  comida. Así se desarrolló una supuesta despedida de soltera al interior del Hospital Regional de Antofagasta, según una denuncia que se viralizó en redes sociales, y que desató una fuerte polémica. Se llegó a decir, incluso , que la fiesta se realizó mientras algunos pacientes esperaban para ser atendidos en la guardia. ¿Cuál fue la explicación de los funcionarios del hospital?

El caso, publicado en El Diario de Antofagasta, da cuenta del hecho que generó indignación y abrió el cuestionamiento en contra de los funcionarios que trabajan en el nosocomio. En el video, publicado por el mismo medio, se ven las imágenes y a mujeres conversando. Lo que seguramente no esperaban es que una de las participantes de la actividad grabara y subiera el video a redes sociales.

En las historias que se subieron sobre esta “despedida de soltera”, fue identificada una técnico en enfermería. El Diario de Antofagasta corroboró, por medio del portal de Transparencia del Hospital Regional de Antofagasta, que la persona es funcionaria del hospital.

Despedida de soltera en un hospital de Antofagasta: funcionarios aseguran que "ningún paciente se vio afectado"

La Asociación de Funcionarios Técnicos del Hospital Regional de Antofagasta (Fentess), aseguró que ningún paciente se vio afectado por la polémica despedida de soltera que se realizó al interior del recinto asistencial. Así lo afirmó el gremio en un comunicado público, en relación al video que se viralizó en redes sociales durante la jornada del martes, donde se ve a funcionarias compartiendo, ropa interior colgada, globos y cotillón con formas de pene.

“Declaramos nuestra profunda preocupación por la viralización de un video en donde se ven involucrados colegas que pertenecen a nuestro gremio”, comienza el documento. Luego, señala que “informamos a la comunidad y medios de comunicación que la atención a pacientes jamás perdió su continuidad. Esto significa que ningún paciente se vio afectado por este suceso, el hecho ocurre en un sector que estamos a la espera que se confirme y no sucedió en la unidad de emergencia tal como se menciona en algunas redes sociales”.

