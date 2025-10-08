Polémica en Chile: denuncian que realizaron un despedida de soltera dentro de un hospital

“Declaramos nuestra profunda preocupación por la viralización de un video en donde se ven involucrados colegas que pertenecen a nuestro gremio”, comienza el documento. Luego, señala que “informamos a la comunidad y medios de comunicación que la atención a pacientes jamás perdió su continuidad. Esto significa que ningún paciente se vio afectado por este suceso, el hecho ocurre en un sector que estamos a la espera que se confirme y no sucedió en la unidad de emergencia tal como se menciona en algunas redes sociales”.