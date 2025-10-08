Con el estreno de "La suerte", Disney+ se adentra en el mundo del toro… sin mostrar el toro

Disney+ estrena este miércoles 8 de octubre La suerte, una serie española que sorprende por su audacia: habla del mundo del toro sin mostrar el toro. Detrás de esta peculiar propuesta están los directores Paco Plaza y Pablo Guerrero, y los guionistas Borja Glez. Santaolalla y Diana Rojo, conocidos por sus trabajos en #Luimelia (Atresplayer) y No me gusta conducir (HBO Max). Ambos fueron coordinadores de guion de Amar es para siempre, garantía de una narrativa sólida y personajes con profundidad emocional.
Con el subtítulo Una serie de casualidades, La suerte llega filmada con cámaras de cine analógicas y bajo la producción ejecutiva de Sofía Fábregas Bernar, responsable de otras exitosas ficciones nacionales de Disney+ como Nos vemos en otra vida, Cristóbal Balenciaga y Yo, adicto.
En esta historia, Ricardo Gómez (31) interpreta a David, un joven taxista y opositor a la abogacía del Estado que sobrevive en Madrid mientras intenta sacar plaza, comprarse un piso y encontrar pareja. Su vida cambia cuando conoce por azar a Óscar Jaenada (50), que encarna al “Maestro”, un torero en decadencia que lleva dos años sin salir por la puerta grande. A partir de entonces, el taxista se convierte en su chófer y en una especie de amuleto para el matador y su pintoresca cuadrilla.
El elenco se completa con Óscar Higares, en un papel mucho más amable que sus anteriores trabajos en Entrevías o Servir y proteger, y Carlos Bernardino, quien brilla como el hombre de confianza del Maestro. La química entre Gómez y Jaenada sostiene esta buddy comedy taurina que transita entre la ironía y la ternura.
Aunque el título pueda sugerir lo contrario, La suerte no busca glorificar ni condenar la tauromaquia. Su acción se desarrolla siempre fuera del ruedo, explorando la liturgia previa y posterior a las corridas, las supersticiones y las tensiones entre tradición y modernidad. El taxista, antitaurino declarado, nunca entra a la plaza. Sin embargo, los diálogos —especialmente en el episodio 4, rodado en blanco y negro— capturan con maestría los contrastes de una España que todavía se debate entre dos sensibilidades.
Óscar Jaenada construye un torero enigmático, casi alienígena, que reacciona ante la vida moderna con desconcierto y cierta melancolía. A su lado, el personaje de Gómez madura, se enfrenta a sus propias contradicciones y acaba descubriendo que la verdadera “fiesta nacional” no está en los ruedos, sino en la gente, en los bares y en las verbenas donde suenan himnos populares como Latino (Francisco), Cuando zarpa el amor (Camela) o Fiesta pagana (Mago de Oz).
Con solo seis episodios de media hora, La suerte se perfila como una comedia costumbrista, fresca y diferente, que utiliza el mundo taurino como excusa para hablar de lo humano: el azar, las segundas oportunidades y la convivencia entre opuestos. Una producción cuidada, con sello de autor, que confirma el buen momento de la ficción española en Disney+.