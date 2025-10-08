Con el estreno de "La suerte", Disney+ se adentra en el mundo del toro… sin mostrar el toro

En esta historia, Ricardo Gómez (31) interpreta a David, un joven taxista y opositor a la abogacía del Estado que sobrevive en Madrid mientras intenta sacar plaza, comprarse un piso y encontrar pareja. Su vida cambia cuando conoce por azar a Óscar Jaenada (50), que encarna al “Maestro”, un torero en decadencia que lleva dos años sin salir por la puerta grande. A partir de entonces, el taxista se convierte en su chófer y en una especie de amuleto para el matador y su pintoresca cuadrilla.