Secciones
Mundo

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

Conoce cuándo se paga por por gramo.

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España
Hace 1 Hs

El valor del oro continúa su escalada en España y este miércoles 8 de octubre se sitúa en 111,59 euros por gramo de 24 quilates, lo que representa un aumento del 5,72% respecto a la semana pasada, cuando se pagaba a 105,55 euros. En solo siete días, el gramo se ha encarecido 6,04 euros, según los datos del portal especializado Exchange-Rates.

El metal precioso mantiene así una tendencia alcista sostenida en los mercados internacionales, consolidándose como uno de los principales refugios de valor en un contexto global de incertidumbre económica.

Precios del oro este 8 de octubre

Gramo (24 quilates): 111,59 euros (+1,37 euros respecto al día anterior)

Onza: 3.465,44 euros (+42,79 euros)

Kilogramo: 111.417 euros (+1.375,74 euros)

Con estas cifras, el oro supera por primera vez los 110.000 euros por kilo y rebasa la barrera de los 4.000 dólares por onza (4.025 dólares, unos 3.465 euros), un hito histórico que no se había alcanzado hasta ahora.

Según datos de Bloomberg, la onza de oro llegó a situarse brevemente en los 4.030,30 dólares alrededor de las 7:15 horas, tras superar el umbral de los 4.000 dólares durante la madrugada.

Un año de récords para el oro

En lo que va de 2025, el oro se ha revalorizado un 51,59%, lo que apunta a que el presente ejercicio podría ser el mejor desde 1979, según estimaciones de EFE.

El atractivo del metal radica en su capacidad para preservar el valor frente a la inflación y la volatilidad financiera, reforzando su posición como activo refugio tanto para inversores institucionales como particulares.

El oro marca un nuevo récord mundial al superar los 4.000 dólares por onza y consolida su papel como refugio de valor en tiempos de inestabilidad económica.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

Salario de una peluquera frente al de una albañila: la comparación que se hace viral en España

Salario de una peluquera frente al de una albañila: la comparación que se hace viral en España

España: descubren una colmena de 100.000 abejas en un edificio de Granada

España: descubren una colmena de 100.000 abejas en un edificio de Granada

España: expertos en bienestar animal explican cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa,

España: expertos en bienestar animal explican cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa,

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
2

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
3

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
4

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Mirando más allá del 26
5

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
6

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Más Noticias
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

En Tucumán se secuestró en 10 meses una tonelada de cocaína

En Tucumán se secuestró en 10 meses una tonelada de cocaína

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Debate de candidatos de Alberdi: las chicanas encendieron la redacción de LA GACETA

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Mirando más allá del 26

Mirando más allá del 26

Comentarios