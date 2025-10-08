El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

El valor del oro continúa su escalada en España y este miércoles 8 de octubre se sitúa en 111,59 euros por gramo de 24 quilates, lo que representa un aumento del 5,72% respecto a la semana pasada, cuando se pagaba a 105,55 euros. En solo siete días, el gramo se ha encarecido 6,04 euros, según los datos del portal especializado Exchange-Rates.
El metal precioso mantiene así una tendencia alcista sostenida en los mercados internacionales, consolidándose como uno de los principales refugios de valor en un contexto global de incertidumbre económica.
Precios del oro este 8 de octubre
Gramo (24 quilates): 111,59 euros (+1,37 euros respecto al día anterior)
Onza: 3.465,44 euros (+42,79 euros)
Kilogramo: 111.417 euros (+1.375,74 euros)
Con estas cifras, el oro supera por primera vez los 110.000 euros por kilo y rebasa la barrera de los 4.000 dólares por onza (4.025 dólares, unos 3.465 euros), un hito histórico que no se había alcanzado hasta ahora.
Según datos de Bloomberg, la onza de oro llegó a situarse brevemente en los 4.030,30 dólares alrededor de las 7:15 horas, tras superar el umbral de los 4.000 dólares durante la madrugada.
Un año de récords para el oro
En lo que va de 2025, el oro se ha revalorizado un 51,59%, lo que apunta a que el presente ejercicio podría ser el mejor desde 1979, según estimaciones de EFE.
El atractivo del metal radica en su capacidad para preservar el valor frente a la inflación y la volatilidad financiera, reforzando su posición como activo refugio tanto para inversores institucionales como particulares.
El oro marca un nuevo récord mundial al superar los 4.000 dólares por onza y consolida su papel como refugio de valor en tiempos de inestabilidad económica.