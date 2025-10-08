El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico en España

El valor del oro continúa su escalada en España y este miércoles 8 de octubre se sitúa en 111,59 euros por gramo de 24 quilates, lo que representa un aumento del 5,72% respecto a la semana pasada, cuando se pagaba a 105,55 euros. En solo siete días, el gramo se ha encarecido 6,04 euros, según los datos del portal especializado Exchange-Rates.