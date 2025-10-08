Amazon refuerza su presencia en Andalucía con más de 2.000 empleos y nuevas contrataciones para la campaña navideña

Cinco años después de la apertura de su centro logístico en Dos Hermanas (Sevilla), Amazon celebra su consolidación como uno de los mayores motores de empleo en Andalucía. La compañía cuenta actualmente con más de 2.000 empleados en la comunidad, cifra que crecerá con la incorporación de 400 trabajadores temporales de cara a la campaña navideña.
El centro, conocido como Amazon SVQ1, es el único robotizado de la empresa en la región y cuenta con una plantilla fija de 1.600 personas, superando con creces los objetivos iniciales. “Nos comprometimos a crear 1.000 empleos fijos en cinco años y hoy somos más de 1.600”, destacó Carmen Luque, directora del complejo, durante un acto que contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la directora general de Amazon en España y Portugal, Ruth Díaz.
El centro sevillano forma parte de una red logística que incluye instalaciones en Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla, además de un centro de Amazon Fresh en la provincia. En conjunto, las operaciones de Amazon generaron en 2024 más de 2.000 empleos indirectos y 600 inducidos, según datos de la consultora Keystone Strategy.
Inversión y empleo de calidad
Desde su llegada a Andalucía, Amazon ha invertido más de 1.200 millones de euros y aportado cerca de 900 millones al PIB regional. La compañía subraya su compromiso con el empleo estable y bien remunerado, con salarios de entrada superiores a 1.500 euros mensuales y un paquete de beneficios valorado en 3.500 euros al año, que incluye seguro médico, plan de pensiones, formación continua y descuentos para empleados.
“Queremos ofrecer oportunidades de desarrollo profesional en la propia región”, afirmó Ruth Díaz, destacando el papel de Amazon como impulsor del talento local.
Un aliado para las pymes
Además de su impacto laboral, la compañía ha contribuido a la digitalización del tejido empresarial andaluz. Más de 2.500 pymes de la comunidad venden actualmente sus productos a través de la plataforma, alcanzando 13 millones de artículos comercializados en 2024.
Juanma Moreno celebró el papel de Amazon como “motor de innovación y eficiencia”, destacando el valor del centro de Dos Hermanas como “uno de los más avanzados de Europa”.
Con cinco años de presencia en Andalucía, Amazon refuerza su apuesta por el empleo, la innovación y el impulso económico regional, mientras se prepara para una nueva campaña navideña marcada por la expansión y la digitalización.