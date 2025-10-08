Amazon refuerza su presencia en Andalucía con más de 2.000 empleos y nuevas contrataciones para la campaña navideña

El centro, conocido como Amazon SVQ1, es el único robotizado de la empresa en la región y cuenta con una plantilla fija de 1.600 personas, superando con creces los objetivos iniciales. “Nos comprometimos a crear 1.000 empleos fijos en cinco años y hoy somos más de 1.600”, destacó Carmen Luque, directora del complejo, durante un acto que contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la directora general de Amazon en España y Portugal, Ruth Díaz.