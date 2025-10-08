Secciones
España: la DANA Alice traerá lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en siete comunidades

En algunos puntos se esperan entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, y hasta 100 litros en cuatro horas en zonas especialmente afectadas.

Hace 2 Hs

La llegada de la DANA Alice marcará un cambio radical en el tiempo esta semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir del miércoles por la tarde y hasta al menos el domingo, el tercio oriental peninsular y Baleares afrontarán un episodio de precipitaciones intensas y persistentes, con riesgo de crecidas súbitas e inundaciones en zonas bajas.

Rubén del Campo, portavoz de AEMET, advirtió que las lluvias del jueves y viernes podrían alcanzar cantidades “muy significativas”, y pidió extremar las precauciones. En algunos puntos se esperan entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, y hasta 100 litros en cuatro horas en zonas especialmente afectadas, como las provincias de Valencia y Alicante, donde el nivel de alerta es naranja. En total, siete comunidades se encuentran bajo aviso.

Las primeras precipitaciones fuertes se registrarán en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y el sur de Aragón, extendiéndose después hacia el interior peninsular y el Sistema Central. En la serranía y la mancha conquense también rige alerta naranja.

Además de las lluvias, las temperaturas bajarán de forma notable, sobre todo en el norte y el oeste, con valores más acordes a la época otoñal.

El jueves será especialmente adverso en el este peninsular y Baleares, con posibilidad de tormentas, granizo y lluvias muy persistentes. Las áreas más afectadas serán las zonas litorales y prelitorales del Mediterráneo, especialmente Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Andalucía.

Durante el fin de semana, el fenómeno se mantendrá activo. El viernes, los chubascos más intensos se concentrarán en el sureste, mientras que el sábado seguirán las lluvias localmente fuertes en el área mediterránea y las islas Baleares.

En Canarias, los vientos alisios soplarán con fuerza este miércoles, con rachas intensas y temporal marítimo. En el sur de Gran Canaria se prevén temperaturas de hasta 34 ºC y algo de calima.

La DANA Alice es la primera depresión aislada en niveles altos de impacto de esta temporada otoñal, y su evolución mantendrá en alerta a buena parte del país durante los próximos días.

