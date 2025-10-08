España: la DANA Alice traerá lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en siete comunidades

Rubén del Campo, portavoz de AEMET, advirtió que las lluvias del jueves y viernes podrían alcanzar cantidades “muy significativas”, y pidió extremar las precauciones. En algunos puntos se esperan entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora, y hasta 100 litros en cuatro horas en zonas especialmente afectadas, como las provincias de Valencia y Alicante, donde el nivel de alerta es naranja. En total, siete comunidades se encuentran bajo aviso.