Tensión en Ourense: un asesino en serie en libertad divide a una aldea gallega

Tras pasar cuatro décadas en prisión, Antonio Gali Balaguer recuperó la libertad en febrero de 2025. Tiene 72 años y un historial criminal que incluye asesinatos, violaciones, robos y tráfico de drogas. Hoy reside en San Pedro, una pequeña aldea perteneciente al municipio de A Bola (Ourense), donde su presencia ha generado inquietud y desconfianza entre los vecinos.