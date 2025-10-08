Secciones
Tensión en Ourense: un asesino en serie en libertad divide a una aldea gallega

Antonio Gali Balaguer, de 72 años, cumplió 40 años de condena por asesinatos y agresiones sexuales. Su llegada a la pequeña aldea de San Pedro, en el municipio de A Bola, ha dividido a los vecinos.

Hace 23 Min

Tras pasar cuatro décadas en prisión, Antonio Gali Balaguer recuperó la libertad en febrero de 2025. Tiene 72 años y un historial criminal que incluye asesinatos, violaciones, robos y tráfico de drogas. Hoy reside en San Pedro, una pequeña aldea perteneciente al municipio de A Bola (Ourense), donde su presencia ha generado inquietud y desconfianza entre los vecinos.

De la sorpresa a la alarma vecinal

Según informó Antena 3 Noticias, los habitantes del lugar inicialmente recibieron al nuevo vecino con amabilidad, sin conocer su identidad. Todo cambió en mayo, cuando, durante unos trámites administrativos, se reveló su oscuro pasado.

Desde entonces, el clima en la aldea se tensó. La alcaldesa de A Bola explicó a ABC que “varios vecinos manifestaron su incomodidad” tras conocerse los antecedentes de Balaguer. “Hay inquietud, pero pedimos prudencia. Por su edad y estado físico no parece representar un peligro”, afirmó la funcionaria.

Patrullas y división en la comunidad

Tras conocerse su historial, la alcaldesa informó a la Guardia Civil, que ahora patrulla frecuentemente la zona para verificar su situación legal. Mientras algunos vecinos evitan cualquier contacto con Balaguer, otros sostienen que ya pagó su deuda con la justicia y tiene derecho a rehacer su vida.

El hombre, según testigos, apenas sale de su casa y mantiene un perfil reservado y solitario. Los rumores sobre su conducta han sido desmentidos por otros residentes, que aseguran que no ha causado incidentes desde su llegada.

Una vida marcada por la violencia

El caso de Antonio Gali Balaguer es uno de los más extremos del sistema penitenciario español. Su primera condena data de 1979, por abusos sexuales a menores. En 1982, asesinó al marido de su amante, y en 1984 violó y mató a una niña de 11 años en Zaragoza.

Su último crimen, en 2005, ocurrió en Maside (Ourense), donde asfixió a una mujer. La cercanía entre ese lugar y su actual residencia incrementa el temor entre los habitantes.

El debate sobre la reinserción

Gali Balaguer pasó sus últimos veinte años en la prisión de A Lama (Pontevedra), donde los funcionarios lo describieron como un reo disciplinado y “camaleónico”. Se integró en módulos de respeto y ocupó puestos de confianza, lo que le permitió acceder a la libertad tras cumplir su condena.

Su caso reabre un viejo debate: ¿es posible la reinserción social de un asesino múltiple? En A Bola, la respuesta divide al pueblo entre el miedo y el derecho a empezar de nuevo.

